El incansable trabajo de los socorristas para garantizar la seguridad

Un año más, el equipo de socorrismo de las piscinas del complejo multiusos Fontes do Sar se enfrenta con energía y paciencia a los meses de verano. Llevan ya más de un mes trabajando y lo harán hasta el 30 de septiembre, cuando finaliza el formato verano. Como es habitual, son tres por turno, uno en cada piscina, que hacen la rotación cada hora coincidiendo con los momentos de más afluencia.

“Si el día no acompaña, la instalación es más para nado que recreativa. Así los socorristas pueden estar en una zona haciendo la vigilancia estática desde ese punto. Cuando el día está soleado, hablamos de piscina recreativa, lo que implica que cada socorrista esté controlando un vaso, con una vigilancia más dinámica, cercana y de pie”, explica en detalle, en conversación con EL CORREO GALLEGO, Jorge Murillo, coordinador de las piscinas de Sar desde el año 2011, y encargado de dirigir una plantilla de unos 12 socorristas. “La gran mayoría son fijos, pero tenemos que contratar a personal externo que rota por otras piscinas de la ciudad”, destaca.

Por las mañanas cuentan con los niños y niñas de su campamento y campamentos externos, además de adultos “que acuden solos y que se tiran en la zona de hierba a tomar el sol”. Por la tarde son en su mayoría familias y grupos de jóvenes, a los que se suman parejas y personas en solitario.

Los socorristas realizan a diario una serie de tareas antes de la llegada de los bañistas. “Cuando llegan y si hace sol tienen que abrir la cubierta de la piscina. Luego revisan todos los elementos y materiales de salvamento en torno a la piscina, y hacen una comprobación de que los parámetros del agua estén correctos”, detalla.

Importancia de la prevención

A partir de ahí el trabajo más importante del socorrista, según indica Murillo, es la prevención. “Si una persona se lanza de cabeza al agua, hay que decirle al usuario que eso no se puede hacer porque hay un peligro en que a lo mejor se te cruce otro usuario y caigas encima de él, o que no controles bien la profundidad del vaso y te puedes pegar contra el fondo”, detalla. Son normas que hay fijadas en la instalación, y que ya tratan de prevenir.

Murillo también cita como práctica habitual hacer un juego de aguantar la respiración debajo del agua o juegos en el agua con brusquedad. “Si suceden estas acciones el socorrista tiene que intervenir porque puede resultar peligroso”. Básicamente es prevenir para que no ocurra nada”, dice.

Lo que se recomienda para evitar cualquier tipo de problema es que los usuarios de la piscina se informen de la normativa porque “eso ya es una prevención en sí misma”.

El mayor o menor cumplimiento de las normas se relaciona con el perfil del usuario. “Son los jóvenes adolescentes o preadolescentes los que son más complicados de llevar porque nunca ven el peligro. Buscan cuando el socorrista está mirando para otro lado para incumplir, y normalmente lo hacen en grupo”, relata. De esta manera se opta por hacer una vigilancia estática cercana a ellos, “con la idea de intentar disuadirlos”.

En cualquier caso, los socorristas intentan siempre educar a la gente y no tomar medidas drásticas desde un primer momento. “Si vemos que la cosa se enquista mucho, que no reaccionan con varios avisos, los socorristas me avisan a mí. Intervengo y hablo con ellos y si esto sigue sucediendo pues igual se tiene que llegar a la expulsión”, cuenta el coordinador. Por estos motivos de desobediencia no tuvieron que echar a nadie por el momento.

Trato con los usuarios

En referencia a la valoración que hacen los usuarios de su labor, habla de opiniones dispares. “El que no conoce la dinámica del trabajo y la normativa de la instalación se muestra crispante cuando por ejemplo le dices que se tienen que poner el gorro. Se enfadan porque les parece absurdo”, cuentan. Al contrario, los abonados tienen “una buena disposición y valoración sobre el trabajo de los socorristas”.

Mateo Raposo lleva 14 años como socorrista en Sar. El año pasado tuvo que socorrer a un menor que estaba aguantando la respiración debajo del agua. “Lo sacamos del auga cuando ya estaba en parada, le practicamos la maniobra RCP y logramos estabilizarlo antes de que fuera desplazado al hospital”, cuenta.

En más de una década Raposo se ha encontrado con gente que no hace demasiado caso a su trabajo. “No entienden que lo nuestro es trabajo de prevención y que no son manías nuestras”, relata.

Asegura que es habitual que haya personas que aprovechan el breve momento de tiempo en el que el socorrista no está mirando la piscina para incumplir con alguna medida. Correr alrededor de la piscina o hacer volteretas para tirarse al agua son prácticas habituales. “Cuando se da, intento avisar de buenas maneras y hacer la advertencia de que si no cumplen van a tener que irse a la toalla”, manifiesta.

A esas actuaciones, su compañero Roi Penas, que empezó en 2009 como socorrista sustituto, suma “usar gafas en el agua y comer o fumar alrededor del vaso”, si bien “tirarse de cabeza es lo que más sucede”. Por ello, reconoce que en varias ocasiones se vio en la obligación de utilizar el silbato para “mandar a un usuario cinco minutos a su toalla”. Penas también presenció la reanimación a un menor el verano pasado. “Tuve que ir por el desfibrilador pero por suerte no hubo que utilizarlo”, recuerda.