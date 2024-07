O PP insiste en reclamarlle a Raxoi que arranxe as beirarrúas de varios viais da área da Rocha

O Partido Popular de Santiago esixiulle este venres, unha vez máis, ao Goberno local, “maior dilixencia para construír beirarrúas nos viais da Volta do Castro, Ponte da Rocha e Poza Real de Abaixo”. Unha cuestión que xa reclamou noutras ocasións e cuxa moción se debateu no Pleno en Raxoi, contando ademais co voto favorable de BNG e Compostela Aberta.

Segundo denuncia o concelleiro José Ramón de la Fuente, as obras son necesarias para “garantir a accesibilidade e a seguridade da veciñanza” desa zona. “Estes viais adoecen, en gran parte do seu percorrido, de beirarrúas polas que os peóns poidan transitar sen correr perigo de resultar atropelados por algún automóbil, xa que en moitos tramos teñen que utilizar a estrada para moverse ou acceder aos seus domicilios”, explicaba o edil.

Dende a bancada popular resáltase que “nos escasos puntos nos que hai beirarrúas, os viandantes camiñan a través dunha xincana, xa que os treitos fixéronse de modo caprichoso, sen uniformidade e sen sentido algún e, evidentemente, sen a mínima planificación urbanística, nin lóxica”. “Onde deberíamos atoparnos unhas beirarrúas para que os peóns transiten con normalidade”, subliñaba De la Fuente, “o que hai son: tramos de terra, de pedras, con grava, soleiras de formigón, de xestas, planimetrías variadas e fochancas perigosas”.

Dende o Goberno de Goretti Sanmartín afírmase que son coñecedores “de primeira man” da situación das rúas da Volta do Castro, Ponte da Rocha e Poza Real de Abaixo, e aseguran que “non se trata unicamente de construír beirarrúas, cómpre renovar e soterrar as instalacións urbanas así como a busca de solucións en áreas nas que non existe espazo dispoñible”.

Por este motivo, dende o Pazo de Raxoi afírmase que pese a que o desexo é o de “solucionar estes problemas urbanos de xeito inmediato, cómpre facer unha correcta diagnose e planificación, por iso, o servizo de Proxectos e Obras encargou a redacción dun anteproxecto que defina a solución a todas as deficiencias dese ámbito de xeito integral”. Unhas actuacións que, en calquera caso, se executarán no momento no que exista dispoñibilidade orzamentaria para facelo.

Así e todo, dende o servizo de Obras afírmase que “mentres non se executa a actuación completa, realizaranse obras de mantemento e reparación necesarias para garantir as condicións de seguridade da vía”.

Parcelas xa cedidas

Na súa comunicación o concelleiro De la Fuente lembraba “que os veciños fixeron, no seu momento, a cesión de espazos necesarios para que se levase a cabo unha intervención inmediata”. Mais pese á programación do goberno do momento “os anos seguen pasando sen que a imprescindible e xusta actuación se tivera sequera iniciado”.

A este respecto o Executivo local asegura que “se ben é certo que as persoas propietarias das parcelas foron cedendo terreos ao Concello, cómpre realizar as xestións urbanísticas previas”. Raxoi replica a resposta dada na súa altura á moción presentada polo Partido Popular e insiste na necesidade de garantir “un trazado cotinuo dos percorridos peonís e doutro tipo e asegurar a total dispoñibilidade dos terreos”.

Os problemas das marquesiñas e das bandas rugosas da vía

José Ramón de la Fuente volveu poñer o foco na inseguridade que xeran aos viandantes a mala localización das marquesiñas de Volta do Castro e Poza Real de Abaixo. “Existen problemas para chegar ata as marquesiñas do autobús nas rúas Volta do Castro e Poza Real de Abaixo, posto non queda outro remedio que pasar pola estrada, arriscando a integridade física de cada un e, por suposto, son inaccesibles para persoas con mobilidade reducida”.

O edil ‘popular’ destacou que o tránsito a través da antiga Ponte da Rocha é “especialmente perigoso, xa que os peóns teñen que meterse na estrada” e engadiu que “a instalación de bandas rugosas non resolveu o problema, porque aínda que axudan a que os coches limiten a súa velocidade, non impiden que os transeúntes teñan que circular compartindo calzada”.