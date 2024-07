Ana San Martín: "No sé si seré capaz de cantar ‘Negra sombra’ en Santiago sin echarme a llorar"

Si la Praza da Quintana, el Palau de Les Arts de Valencia, el Teatro Campoamor de Oviedo y el Liceo de Barcelona pudieran contar las veces que la luna de la magia paseó por sus esquinas, al cielo le haría sombra una marea de artistas, soles como Ana San Martín, voz de Compostela que triunfa fuera. Ella actúa hoy con la Banda de Música Municipal de Santiago, en la Quintana (20 h.). “No sé si seré capaz de cantar Negra sombra sin echarme a llorar...” confiesa. “En Santiago, creo que solo con la familia y amistades ya se va a llenar la plaza. Mi madre ha hecho un spam tremendo, ha avisado a todo el mundo”, cuenta en charla con EL CORREO GALLEGO sobre el lógico entusiasmo de Nini, su mamá.

Madre entusiasta

“Ella es un poco como el tópico de las madres de las folclóricas, pero, para bien”, añade entre sonrisas esta cantante lírica y de musicales, que en próximas fechas irá a los emblemáticos auditorios antes citados. Ayer ensayó con la Banda, bajo la batuta de David Fiuza, quien también charla con este diario mientras la intérprete santiaguesa de 32 años, coqueta, busca “buena luz” y se maquilla para la sesión de fotos.

Fiuza, que apura el final de su etapa compostelana antes de retomar su puesto en de director en Lugo, explica cómo se gestó esta inédita colaboración de las Fiestas del Apóstol (entrada libre).

Ana San Martín y David Fiuza, en Santiago / Jesús Prieto

Jesús Couceiro, mediador

“Fue todo gracias a Jesús Couceiro, presidente de la asociación Amigos da Ópera de Santiago de Compostela, él fue quien nos puso en contacto. Hablamos de hacer algo y nos pusimos de acuerdo. ¡No sé cómo no hicimos alguna colaboración hasta ahora!”, comenta resuelto. “En el repertorio de este sábado hay fragmentos de musicales de Broadway, como Los miserables, Cats, My fair lady o West side story, y piezas de películas de Disney. Ana es una cantante con un potencial brutal. También haremos Negra sombra, unas anduriñas y alguna zarzuela. Ana estuvo este año en Madrid interpretando La verbena de la Paloma en el Teatro de la Zarzuela”, relata sobre ese montaje que tuvo a la soprano entre el elenco principal.

Carrera en los musicales

Tras empezar a los 16 años girando por toda España con el musical High School Musical (Disney), Ana San Martín, licenciada en Canto Clásico por el Conservatorio del Liceo de Barcelona, fue a más en ese ámbito escénico, con Golfus de Roma, El Médico, West side story, Mar i Cel, Scaramouche (ganó el Premi Butaca 2017 a Mejor Actriz Musical), Los Miserables, Galicia Caníbal (dirigido por Quico Cadaval)... “Llevo más de la mitad de mi vida entre Madrid y Barcelona y echo mucho de menos Galicia. Es muy emocionante volver un poco a mi tierra, que es el lugar donde he aprendido casi todo. El año pasado estuve en San Martín Pinario pero en un formato muy diferente, y ahora se han dado las cosas de una manera algo improvisada pero estoy muy contenta. La Banda Municipal de Santiago y David consiguen sacar un sonido precioso, en el ensayo, cantando Los miserables, he dicho: ¡Guau, como suena!”.

Familia y aldea en Brión

“Buena parte de mi amor por la música se lo debo a mi tío Ramón, contratenor y hoy profesor de canto en la escuela ESMU Magariños, en Brión, y a mis padres, que son muy melómanos y fueron parte del Orfeón Terra a Nosa, hace bastantes años. Ellos me llevaron a ver mi primer musical, fuimos a Madrid a ver La bella y la bestia, y hay una frase de La Bella que luego yo cantaba siempre en Brión: ‘Esta es, mi pequeña aldea...’”.

Consejo

Fan de “Debussy y Edvard Grieg”, Ana San Martín tiene claro qué consejo daría a quién quiera seguir su camino: “Luchar por no perder la ilusión porque es una profesión que también tiene su parte oscura pronunciada, así que, de forma activa, hay que aferrarse a lo bueno, y no escuchar a la gente que te dice que es muy difícil, aunque, en mi caso, mi familia me apoyó”, apostilla quien sabe que Sementar sementarei es mucho más que una canción gallega que igual entona su familia que... ella.