El Sergas licita de nuevo las ambulancias del Área Sanitaria de Santiago tras quedar desierto el primer concurso

Segundo intento del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para encontrar una empresa que se haga cargo del servicio de ambulancias del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza. Tras lanzar un concurso en el mes de mayo que quedó desierto, la Xunta publicó ayer un nuevo contrato en el que sube la dotación un 20% con respecto al anterior, hasta los 12.044.032 euros, para la prestación del servicio de transporte sanitario no urgente, tanto ambulatorio como hospitalario, así como el hospitalario urgente.

El contrato prevé la disposición de 45 ambulancias y la posibilidad de prórroga por un período de 12 meses, con un valor estimado en este caso de 20.458.684 euros. Con una amplia extensión de territorio al que atender, puesto que el área sanitaria incluye 42 municipios en el distrito de Santiago y cuatro en el de Barbanza, en base a los servicios prestados en el último ejercicio se calculan en 127.094 los que deberá cubrir al año la nueva concesionaria de las ambulancias.

Según explican desde Sanidade, la finalidad de esta contratación “é a consecución dos máximos niveis de eficiencia na prestación deste transporte sanitario, establecendo os protocolos e procedementos que se estimen necesarios para a consecución de tal fin”.

Servicios previstos

Los servicios que se realizarán en el marco de este contrato serán el transporte interhospitalario para pruebas y consultas, las altas e ingresos hospitalarios, los traslados urgentes interhospitalarios, los traslados de tratamientos y consultas programadas, y los traslados fuera de la Comunidad Autónoma a consecuencia de la asistencia sanitaria en centros referentes a nivel nacional en ciertas patologías, técnicas o tratamientos.

“Son os criterios médicos os que determinarán mediante prescrición que pacientes son os usuarios das ambulancias asistenciais ou non asistenciais e as características técnicas e o equipamento sanitario preciso en función das necesidades do doente”, señala el Sergas.

Las empresas interesadas en la prestación de este servicio tienen de plazo hasta el próximo 22 de agosto para presentar sus ofertas. El departamento autonómico añade que se complementará con las próximas licitaciones autorizadas recientemente por el Consello da Xunta del resto de áreas sanitarias y que suman un importe total de licitación de 84.548.765 euros por dos años. Así, estiman que los nuevos contratos supongan un incremento global de 23 millones de euros con respeto a los actualmente vigentes.

Mejoras económicas

El Sergas hace hincapié en que en el contrato se incluyen las mejoras de las condiciones económicas de los trabajadores de acuerdo con el V Convenio colectivo gallego de transporte sanitario que contempla actualizaciones de los salarios (13% para los años 2023, 2024 y 2025), además de la reducción horaria de 8 horas en 2024 y otras 16 horas en 2025. Asimismo, se recoge un aumento de las dietas, del plus de transporte y de las retribuciones de festivos y días especiales, entre otros incentivos.

Además, se establece la obligatoriedad del cumplimiento del convenio colectivo gallego de transporte sanitario y ofrecer a los trabajadores un empleo estable y de calidad, además de protegerlos frente a los accidentes y riesgos laborales, asegurando medidas de prevención, proporcionando el suministro de equipos necesarios y promoviendo condiciones de conciliación familiar y laboral y de igualdad de género.

Los pliegos también marcan que los servicios de transporte sanitario de los pacientes deberán realizarse en el menor tiempo posible, por la ruta más adecuada y en las mejores condiciones técnico-sanitarias y de confort para los enfermos. Para conseguir este objetivo, las empresas adjudicatarias deberán llevar a cabo reuniones periódicas con el servicio designado por el Sergas con el fin de planificar las rutas más idóneas. Dichas rutas se adaptarán en función de las localidades y domicilios de los pacientes y a los horarios de recogida, tratamientos y presencia de los enfermos en los centros sanitarios y la localización de los mismos.

Cada una de las ambulancias notificará vía telemática, en tiempo real, todos los cambios de estado y los tiempos solicitados. La comunicación de los pacientes trasladados se realizará mediante un sistema de lectura de la tarjeta sanitaria. En caso de que no pueda utilizarse este sistema, los datos del paciente deberán de ser mecanizados igualmente.

Misma situación en otras áreas sanitarias

Tras no presentarse candidatos en el primer concurso, desde la Federación Gallega de Empresarios de Ambulancias indicaron a este diario que la contratación del servicio estaba quedando desierta en todas las áreas sanitarias gallegas. Una situación que las fuentes consultadas atribuían a que el presupuesto previsto no alcanzaba para cubrir los costes.

La patronal aludió a la incorporación de una serie de leyes impulsadas por el Gobierno central que el contrato público redactado no cubría. A finales de agosto el Sergas sabrá si el aumento en el precio ha sido suficiente.

