Tralusa prevé novos axustes na aplicación MaisBus tras outra semana repleta de fallos

A empresa concesionaria dos autobuses urbanos de Santiago Tralusa prevé realizar novos arranxos na aplicación MaisBus a próxima semana despois de que durante os últimos días as caídas no servizo volveran ser a norma. Aínda que a ferramenta funcionou onte con normalidade, o resto da semana o funcionamento da ferramenta coa que moitos dos usuarios consultan o tempo de chegada a unha parada da súa liña de autobús volveu estar en entredito. Do mesmo xeito, as pantallas informativas situadas nas marquesiñas tampouco cumpriron a súa función.

Medidas provisionais

Ata o momento, as medidas tomadas por Tralusa foron insuficientes para subsanar as interrupcións do servizo e desde o Pazo de Raxoi consideran que non son “definitivas”. O Concello, a través da empresa municipal Tussa, realizou unha inspección nas instalacións da concesionaria o pasado 18 de xullo, da que se desprendeu que a empresa do servizo de transporte urbano reclamaría á súa operadora telefónica que acometese as reparacións necesarias para garantizar o servizo. Do mesmo xeito, adoptáronse outras medidas que o Concello cualificou como “provisionais e transitorias”.

Na mencionada inspección Tralusa confirmou que a app MaisBus rexistrou fallos no seu funcionamento desde o 8 de xullo, aínda que a caída total do sistema se produciu o pasado luns, día 15. Desde entón, a aplicación vén funcionando de maneira intermitente, o que está provocando a indignación de moitos usuarios. Algúns deles trasladaron as súas queixas a Raxoi, mentres que outros tamén as expresaron a través das redes sociais. O edil de Mobilidade, Xan Duro, indicou a semana pasada que esta situación “non é aceptable. A base do funcionamento dun servizo de autobuses é que sexa un servizo confiable, e se non é confiable, non funciona ben”.

Novo contrato

Mentres tanto, o Goberno local segue tramitando o novo contrato de transporte urbano, que enviou á Xunta para ser avaliado hai un mes e espera obter resposta nos próximos días. Posteriormente, debe ser remitido á Oficina Nacional de Avaliación, onde debe recibir o visto e prace definitivo antes de abrir o concurso público.