Benjamín Otero, o veciño de Nemenzo que relata a emigración

No inicio do século XX, e sobre todo tras o comezo da Guerra Civil, milleiros de galegos víronse obrigados a emigrar para buscar un futuro mellor, xa que ao rematar a guerra, en Galicia non había perspectiva de vida de ningún tipo. Algúns fóronse a países europeos, coma Suíza ou Alemaña pero outros moitos marcharon para América, destacando México, Arxentina ou Brasil. Este último país foi o destino do protagonista desta historia, Benjamín Otero Ferro, quen nos recibiu na casa onde naceu hai 90 anos.

Benjamín naceu en Nemenzo, parroquia do rural compostelán, e con 17 anos decidiu por vontade propia emigrar ao Brasil. Aló, no ano 1995 decidiu escribir a súa autobiografía. Pero hai uns días veu publicada a súa obra Barnabé, o pequeno e sofrido emigrante, un libro que relata as súas vivencias fóra de Galicia. Na súa obra fala, entre outras cousas, da súa infancia na aldea, da viaxe ao Brasil e dos traballos que desempeñou ao longo da súa vida. Barnabé, o pequeno e sofrido emigrante converteuse nunha homenaxe ás innumerables persoas que, coma el, tiveron que abandonar a súa terra natal. O libro pódese mercar nas librerías Couceiro e Pedreira.

“Foi unha sorpresa para min porque unha sobriña díxome de ir tomar un café a Santiago e cando entrei alí estaba todo o mundo co libro. Gustoume porque é un recordo para eles”, explica. E recoñece tamén que “non tiña intención de publicalo, o meu obxectivo era pasar o tempo e tamén crear un recordo para min, un souvenir”. Admite que se soubese que o libro ía ser publicado tería incluído historias “sobre a miña muller, que era brasileira e estivo en Nemenzo varias veces, sobre meus pais e a miña familia”.

Rocío Candales Romeo, veciña de Nemenzo e unha das promotoras da publicación, explica os motivos detrás deste proxecto: “Benjamín é unha representación de tantas persoas de Nemenzo e doutras partes de Galicia que tiveron que emigrar. Hai 2 ou 3 anos comentounos que tiña un libro escrito sobre a súa experiencia na emigración. Lémolo e pensamos que sería unha boa maneira de recoñecer a súa historia e, á vez, a de todos que tiveron que deixar Galicia”.

A novela mostra a infancia de Benjamín Otero na aldea, marcada pola escaseza e as dificultades da época. “O que aconteceu aquí, pasou en toda España. Despois da guerra estaba todo destruído, se non tivese acontecido a Segunda Guerra Mundial, os outros países poderían ter axudado. Non había perspectiva de nada, nunca me gustou traballar no campo, aínda que traballei moito porque non había outra solución”, admite. A través das páxinas da súa autobiografía, Benjamin leva o lector a través da súa viaxe en barco cara ao Brasil, compartindo momentos de incerteza e esperanza xunto a outros emigrantes.

Brasil non foi a primeira opción de Benjamín para emigrar. “Cando tiña 13 anos eu quería emigrar. Primeiro escribín a uns irmáns da miña nai que estaban na Arxentina, pero nesa época era un lugar perigoso, eu era moi novo e non tiña experiencia ningunha, polo que meus pais tiñan medo de deixarme ir. Pero en 1949 chegou un tío paterno que vivía no Brasil e, en principio non lle dixen nada, mais no ano 1950 envieille unha carta dicíndolle que quería marchar para aló porque, que tiña unha prima no Brasil, así que meu tío ofreceuse a acollerme. Tiña que ter un responsable que se fixese cargo no caso de que me pasase algo. Comecei a preparar todo o papeleo... e por mor do servizo militar e cada ano tiña que xurar a bandeira no consulado español do Brasil”, explica.

Estudo e fe como adaptación

No relato tamén explora a nova cultura e os motivos que lle axudaron a adaptarse mellor, destacando a fe e o estudo. “Axudoume moito a fe porque eu vivía preto da Catedral e había unha congregación mariana. Ésta convidoume a formar parte deles e un cura de Santander, que levaba máis de 30 anos, preguntoume se quería vivir na Catedral, porque tiña un cuarto libre que pertencera a un cura.

Estiven vivindo dous anos na catedral e aquela convivencia permitiume facer amigos verdadeiros e adaptarme mellor”. E en relación á educación, destaca que nada máis chegar matriculouse no colexio das Carmelitas e foi para un seminario de San Paulo máis tarde durante catro anos. “Sempre me gustou estudar, e tanto é que cando rematei a primaria ía á escola nocturna. O estudo era moito mais rápido porque non tiñas que facer nada, entón 8 horas eran para durmir e o resto para estudar e ir ás clases”. El graduouse en Contabilidade e Organización social e recoñece que as súas inquietudes polo estudo o levaron a cursar Enfermaría.

Traballo para sobrevivir

Coma calquera persoa que estivo emigrada, a Benjamín tocoulle traballar moito para poder saír adiante, pero recoñece que “se fas o que che gusta, o tempo pasa máis rápido”. “Traballei con cristais, en restaurantes, nunha panadaría, en gasolineiras, na restauración de ferramentas… Traballaba 15 ou 16 horas naquela panadaría e chegamos a facer 10.000 ou 12.000 chuscos de pan. A min iso gustábame, eramos tres e eu era socio, tiña moito movemento, e eu o esforzo e a facilidade de aprender”.

Durante a súa conversa con EL CORREO GALLEGO, Benjamín Otero conta unha anécdota de cando traballaba na cristalaría. “Con seis meses que levaba nela, un traballador que levaba alí unha década ía ser o meu axudante, e iso a min dábame vergoña, pero isto pasou porque ese home non quería aprender”.

Recordos de Galicia

Cando pasas 73 anos fora da túa terra pode ser lóxico que formes unha nova familia e adoptes unha cultura nova. Sen embargo, Benjamín declara que as raíces galegas se maneteñen profundas nel. “Os sentimentos téñoos aquí en Nemenzo, coma en Brasil”, declara. Cada vez que visita a súa aldea revive recordos e emocións que quedaron marcados na súa memoria. “Por exemplo, tiña un tío que morreu no servizo militar, pero cando o chamaron a filas a súa muller estaba embarazada, cando naceu o seu último fillo veu aquí porque lle deron permiso para coñecelo. Eu naquel momento tiña tres anos e el paréceme que tiña 23, e despedíronse aquí –conta sinalando a entrada da casa vella–. Camiñando cara á saída choraban, quedoume gravado na memoria porque a un neno, ver a súa nai chorando, márcao”, lembra.

Sendo un home con tanta vida e tanta experiencia, había que preguntarlle a Benjamín Otero por algún consello para a xente máis nova e baseado nas súas experiencias de vida responde que “para ser feliz na vida, aconsello dúas cousas: saúde e familia. Pero o esencial é ter a conciencia tranquila e facer as cousas ben feitas”. Ademais de deixar de lado os grandes vicios, coma os excesos bebendo ou fumando porque “perdín a varias persoas polo tabaco”.

“Coñecín en Chaián un home que morreu moi novo porque tiña os alvéolos cheos de nicotina e non podía respirar ben”, lembra Bejamín. “E outro home que é de Marantes tiña unha filla que morreu de tanto fumar porque se tiña que facer unha prótese de columna e o médico ortopedista non a operou, debido a que a nicotina xa lle entrara na médula ósea”, recorda.

Unha nova familia

En Brasil formou a súa familia. “Eu cando casei, a miña esposa tiña tres fillos, un aínda estaba na barriga. Ela estaba separada do seu marido e ao morrer el, eu asumín os fillos coma meus. E eu cando xa os coñecía quedei coa pena dos fillos porque o seu pai era moi irresponsable. Axudeilles e despois funme vivir con eles porque así axudábaos. Nese tempo namorámonos e asumínos ata agora”, explica. Actualmente vive no Brasil coa filla que non casou, aínda que segue axudando os seus fillos porque todo “o meu quedará para eles”, engade. E aínda que estivo 22 anos sen vir no verán, agora cando volve reside na casa do seu irmán José, tamén emigrante, pero este en Xenebra, Suíza.

Benjamín tamén escribiu unha novela de ficción inédita na que conta que foi secuestrado polos xitanos cando tiña 12 anos, que foi levado á fronteira portuguesa e viviu con eles catro anos.