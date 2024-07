O patrimonio castrexo escondido de Santiago

O patrimonio arqueolóxico de Santiago podería ser maior do que podemos percibir se atendemos aos recentes achados feitos polo Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), a través do Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT). Mediante o uso de tecnoloxías non invasivas localizáronse na provincia da Coruña 180 posibles sitios arqueolóxicos, once dos cales foron encontrados na parte norte do Concello de Santiago. Estes descubrimentos foron notificados á Xunta co obxectivo de que poidan ser revisados polo seu persoal técnico para a súa eventual inclusión no inventario arqueolóxico de Galicia.

O achado é un dos principais resultados do proxecto ‘Hinterland’, que procura coñecer a actividade humana fóra dos castros da Idade de Ferro do noroeste ibérico, un periodo que se remonta entre 2.000 e 3.000 anos atrás. Un dos seus investigadores principais, César Parcero, relata en conversa con EL CORREO GALLEGO que dos once achados realizados en Santiago “hai que ter en conta que os situados na zona máis urbana e construída, están moi deteriorados”. Ademais, entre eles, “algúns son máis seguros e outros son simplemente indicios de que poderían ser sitios arqueolóxicos, como pasa en todo o resto da zona”. En calquera caso, “hai algúns que son bastante claros”.

Imaxe satelital que mostra indicios dun castro en Marantes / Cedida

Indicios en Marantes

Entre os vestixios localizados en Santiago a través de ferramentas como imaxes de satélite ou datos Lidar, as zonas “máis interesantes” están en Marantes, segundo apunta Parcero. “Aí hai unha zona arqueolóxica na que xa se descubriran bastantes sitios cando se construíu a rede de gasificación hai xa vinte anos. Xusto nese contexto, nesa mesma zona, atopamos bastantes outros posibles indicios doutros sitios que completarían unha zona arqueolóxica bastante rica, bastante densa”, sinala o investigador. Ademais, “atopamos un sitio que se chama o Castro de Marantes, que non había indicios de restos dun castro, pero si o que cremos unha parte das estruturas do que podería ter sido ese castro nalgún momento, que está moi danado”.

Por outra banda, Parcero sinala como curiosidade que en Meixonfrío había un castro catalogado nun punto, pero “nós vimos a través dos datos que realmente o castro estaba a uns centos de metros da localización na que en teoría tiña que estar. A zona está moi danada, pero se quedara algún resto, apuntamos que debería mirarse uns cantos centos de metros máis ao sur e non onde estaba no inventario de Patrimonio”.

Obxectivos do proxecto

Estes son algúns dos exemplos do que lles permitiu aos investigadores do CSIC o emprego da tecnoloxía de teledetección, coa que é posible establecer a presenza destes elementos que non son visibles desde o terreo. Unha vez localizados estes sitios arqueolóxicos compararon os achados coa versión publicamente accesible do inventario arqueolóxico de Galicia. “Estes sitios en principio non están nesta versión dispoñible do inventario”, indica Parcero. Así, aqueles dos que Patrimonio non teña constancia “poderá determinar que indicios son sólidos para protexer a zona ou simplemente marcar zonas de cautela. Se hai algún tipo de obra ou se pide un proxecto para facer algún tipo de traballo polo menos terase a sospeita de que aí podería haber algo”.

Ademais, o proxecto ten como obxectivo “intentar saber que facían as xentes que vivían nos castros fóra deles, que é algo do que realmente non se coñece moito”, explica Parcero. Nalgúns dos xacementos localizados, o seguinte paso sería levar a cabo un traballo de campo con excavacións na zona para analizar máis en detalle os elementos presentes na procura desa información, un labor que xa se está realizando, por exemplo, no castro de Montes Claros, no concello da Laracha. Sen embargo, en lugares como Santiago, Parcero salienta que é máis difícil de realizar porque este tipo de zonas urbanas tan densamente poboadas “están moito máis transformadas polo paso do tempo”.