Santiago afronta a última fase da renovación da iluminación pública empregando tecnoloxía LED

O Concello de Santiago anunciou esta fin de semana o inicio da última fase do proxecto de renovación da iluminación pública da cidade empregando tecnoloxía LED. Segundo Raxoi xa se instalaron máis de 20.000 novas luminarias, o 90% do total previsto, e xa está rematado o cambio na zona rural.

Acométese agora a renovación nas zonas urbanas, unha actuación incluída no novo contrato de servizos enerxéticos de iluminación pública que executan as empresas Ferrovial e Endesa X e que segundo informan dende Raxoi se centra en tres grandes bloques: a renovación das instalacións –que se corresponde cos traballos que se están a realizar agora–, conseguir unha subministración enerxética procedente ao 100% de fontes renovables, e o mantemento da nova rede.

“Santiago súmase así ao grupo de concellos que xa dispoñen dunha iluminación pública de tecnoloxía LED, eficiente e sostible”. O responsable de Sustentabilidade do Concello, o edil Xesús Domínguez, puxo o foco na conclusión da renovación do rural e explicou que agarda que esta nova actuación na área urbana “se complete nas próximas semanas e con éxito”.

Dende o Consistorio explicouse que entre estas actuacións de verán estará a renovación das luminarias nas rúas Fontiñas e Valiño e tamén no Cemiterio de Boisaca. Mentres se desenvolven estes traballos, o Concello e as empresas que executan as obras poñen a disposición da veciñanza un teléfono de contacto (900 102 301) para reparar no menor tempo posible incidencias que poidan darse, así como a app Liña verde.

Unha vez realizada a renovación da iluminación pública nos barrios urbanos, o Goberno local informa que se realizarán tamén esas tarefas na cidade histórica e prevén o comezo destas actuacións xa durante o mes de agosto.

Nas intervencións que se desenvolvan dentro da améndoa, dende Raxoi explícase que se realizarán os traballos tendo sempre en conta a particularidade e o valor patrimonial deste espazo.

Así mesmo informan da previsión de levar a cabo tamén a renovación de determinadas luminarias do Campus Sur, concretamente na contorna das avenidas das Burgas, das Ciencias, Novoa Santos e Compostela. O obxectivo concreto neste caso é aumentar a visibilidade nocturna.

Cadros de mando

Os cadros de mando serán outros dos elementos que se renovarán consonte ao contrato establecido con Ferrovial e Endesa X. Até o de agora segundo informa o Goberno local xa están instalados 356 novos elementos deste tipo, o que supón o 65% do total.

Con estes novos cadros de mando o obxectivo é conseguir “un incremento da seguridade eléctrica, unha menor contaminación lumínica e unha mellor calidade da iluminación”, informan nun comunicado.

A intensidade das luminarias

Ao fío deste anuncio do Goberno local o Partido Popular asegura non entender “que o goberno saque peito do novo contrato de luminarias cando temos un serio problema coa seguridade”. O edil Adrián Villa fai referencia á “falla de intensidade” na luz “con barrios a escuras”.

“O contrato leva en vigor case un ano e foron 42 millóns de investimento, non é razoable que, logo dun período máis que considerable, o goberno continúe sen ter regulada a intensidade destas luminarias. O aforro enerxético que supón a tecnoloxía LED conleva menos gasto, pero non pode traducirse en menor intensidade lumínica”.