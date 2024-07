Aplazan hasta después del verano la fórmula para la mejora en las instalaciones del Refuxio de Bando

El acuerdo para decidir una fórmula con la que acometer las mejoras que necesita el refugio de animales de Bando tendrá que esperar al menos hasta que pase el verano. Los concellos que forman el patronato de la fundación desde la que se gestionan las instalaciones mantuvieron una reunión el pasado martes en la que tenían sobre la mesa dos alternativas: un contrato de mantenimiento anual o llevar a cabo mejoras parciales. Finalmente, no se adoptó ninguna decisión definitiva y la forma de abordar las mejoras se aplaza.

Según señala el edil de Benestar Animal de Santiago, Xesús Domínguez, en el encuentro celebrado el martes “faltou algún concello”. Además, “algúns querían unha definición un pouco maior dos distintos proxectos de mellora e unha priorización das necesidades por parte da dirección do refuxio, que parecía que non estaba concretada de todo”. En consecuencia, el concelleiro asegura que “concretaremos, priorizaremos esas necesidades, cuantificaremos as cantidades e volveremos levar a proposta ao seguinte padroado”.

En cualquier caso, Domínguez incide en que “hai unha serie de cuestións de mantemento, de reparacións básicas, de arranxos, de portas, de peches, de iluminación e demais, que iremos acometendo xa directamente desde o refuxio para que se vaian contratando e se vaia procedendo a eses arranxos básicos que son necesarios”. La decisión sobre la fórmula definitiva para realizar el mantenimiento quedaría para una próxima reunión que sería después del verano porque “antes non vai ser posible”.

Casi 600.000 euros

El patronato sí aprobó en este encuentro las cuentas del año 2023, en el que el Refuxio de Bando contó con un presupuesto de 598.912 euros. Además, también se dio luz verde a la publicación de un libro de concienciación para las familias sobre tenencia responsable y adopción de animales. “Vai ser unha publicación destinada ao público máis cativo, de primaria, para que os pais teñan, á hora de lerlles un conto, tamén unha maneira de transmitir os compromisos que deben ter os pequenos e os maiores cos animais”, explica Domínguez. La intención es presentar esta publicación a finales de este año.

“Porémonos en contacto cos concellos para que fixen a cantidade de exemplares desa publicación a partir do mínimo que xa tiñamos estipulado”, matiza Domínguez. El Concello de Santiago mantiene la previsión de buscar el visto bueno en el próximo Pleno para destinar 10.000 euros de remanentes a este asunto, con los que dispondría de unos 2.000 ejemplares para distribuir en los centros educativos.

Del mismo modo, se pedirá la autorización del órgano colegiado, junto con los demás asuntos a los que se dedican remanentes, para la inyección de otros 40.000 euros como “achega extraordinaria para facer fronte a todas esas cantidades que supuxeron unha desviación do orzamento do ano anterior”. Según el edil, se trata sobre todo de aprovisionamientos de alimentación, arenas y productos de limpieza, gastos de personal y gastos clínicos veterinarios externalizados.

Respuesta a las críticas

Desde que se hizo público un informe que alertaba de las condiciones de los animales a finales del año pasado, voluntarios del refugio llevaron a cabo una recogida de firmas e intervinieron en un Pleno municipal, entre otras acciones, además de mostrarse críticos con la gestión realizada por la dirección. Domínguez mantiene que las críticas proceden de “unha pequena parte” y asegura que “hai voluntarios que nos fan chegar opinións distintas”.

Además, considera que “as accións de voluntariado teñen que estar coordinadas pola dirección do refuxio” y que debe existir “un equilibrio entre o funcionamento diario” y las propuestas de este colectivo, al que en cualquier caso “agradecemos moito o seu traballo”.