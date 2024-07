Un equipo de expertos estudiará los cambios en la distribución de mercancías en el casco histórico de Santiago

La transformación en la forma de distribuir las mercancías a los locales de hostelería del casco histórico de Santiago sigue dando pasos adelante. A través de la sociedad Uninova, participada por el Concello de Santiago y la USC, se acaba de licitar un contrato dotado con 108.900 euros para contar con un equipo de expertos en logística, que durante un plazo estipulado de cinco meses analizarán los flujos, demandas y necesidades del reparto de productos.

Este estudio será clave para la implementación de la plataforma logística y la elaboración de su modelo de gestión, que correrá a cargo de la sociedad estatal Mercasa. En último término, con esta plataforma de distribución se aspira a sustituir la presencia de camiones de gran tonelaje en la zona vieja de Santiago por otro tipo de vehículos para realizar esta función.

Buscar el “equilibrio”

Se estima que más de un centenar de vehículos entran cada mañana en el casco histórico para realizar el reparto de mercancías. Algunos de ellos son de más de 20 toneladas de peso, por lo que causan un importante deterioro en el patrimonio de la zona monumental de la capital gallega. Reducir las emisiones contaminantes, liberar el espacio público, disminuir el número accidentes y frenar el deterioro del firme son las principales mejoras que aportaría este cambio en el sistema.

La primera tenienta de alcaldesa y concelleira de Promoción Económica, María Rozas, asegura que “procuramos atopar o equilibrio que todos queremos de coidar unha cidade patrimonial e peonil, combinando isto cunha cidade que teña servizos e que sexa viva”. “Racionalizar o acceso dos camións de reparto e dos coches que acceden á cidade histórica é o obxectivo desta análise”, añade Rozas, que recuerda que además “lévase moito tempo por parte das asociacións de veciños pedindo buscar unha solución” al mencionado acceso de vehículos pesados a la zona monumental.

Por ello, considera que la fórmula de transporte que finalmente sea elegida “ten que procurar ter ben ordenado o reparto” y buscar ese “equilibrio”. La concelleira aboga por ir paso a paso y “non comezar a casa polo tellado. É importante, primeiro, estudar ben que necesidades ten a zona histórica, saber ben de que volume estamos a falar de mercadorías, pero tamén de necesidades, de frecuencias, de tipo de mercadorías”. Así, matiza que “cando se teñan eses datos, pensaremos en como se pode facer a distribución desas mercadorías”.

Operativo en 2025

En paralelo al estudio encargado por Uninova, está previsto empezar la obra del centro logístico en el polígono del Tambre después del verano, un proyecto del que se encargará el Consorcio. La instalación se situará en un espacio de 78.000 metros cuadrados ubicado entre Mercagalicia y Trameve y la intención es que esté operativa en el tramo final de 2025.

El importe previsto del proyecto en su conjunto asciende a 4.598.000 euros. La mayor parte llegará a través de Fondos Next Generation, captados en el mandato anterior, y el Concello deberá aportar 1.178.000 euros con cargo al presupuesto municipal. “Os fondos Next Generation rematan a finais do 2025 e imos traballando de forma paralela entre a análise, a obra e as demais cuestións vinculadas á plataforma loxística”, apunta Rozas.

Nodo logístico del noroeste

Una vez se ejecute el proyecto de plataforma logística de distribución de mercancías para el casco histórico, Santiago persigue el objetivo de convertirse en un nodo logístico de distribución de mercancías para todo el noroeste peninsular. A finales del pasado mes de mayo la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el presidente de Mercasa, José Miñones, avanzaron la intención de aprovechar esta nueva infraestructura para impulsar este otro proyecto.

Por el momento, Rozas apunta que “estase en negociacións con Mercasa para que Santiago se sexa o nodo loxístico do noroeste, ampliando o proxecto actual. O obxectivo do Goberno local en colaboración co Estado sería que Santiago fose ese nodo loxístico”. La primera tenienta de alcaldesa añade que “consideramos que é unha aposta moi interesante pola diversificación económica da cidade e que ademais temos un gran potencial nese sentido, tanto desde o punto de vista xeográfico como de conexións, ao contar co aeroporto de Lavacolla ou coa estación Intermodal”.

En cualquier caso, Rozas prefiere no precipitar los acontecimientos e insiste en que “sería unha segunda fase do proxecto que aínda está en negociacións e que se está definindo con Mercasa”.

Suscríbete para seguir leyendo