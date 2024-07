Nueva pintada en Praterías: el patrimonio histórico de Santiago vuelve a sufrir la inconsciencia de la gente

Los comportamientos incívicos de muchos peregrinos a su llegada a Santiago siguen siendo fruto de la queja de los vecinos. Después de que el pasado día 19 apareciese una pintada en las piedras del Obradoiro, el patrimonio santiagués volvió a sufrir un nuevo acto vandálico.

En esta ocasión fue la Plaza de Praterías la que sufrió la inconsciencia de estas personas. A través de las redes sociales se puso de manifiesto una nueva pintada en el casco histórico compostelano. "A y G se bañaron aquí", se puede leer en una de las piedras de la Fuente de los Caballos, acompañado de una fecha.

La imagen compartida a través de redes sociales se hizo eco rápidamente y fueron muchos los usuarios que criticaron lo sucedido. "No les vale con bañarse, tienen que dejarlo por escrito" o "la gente está muy mal, da igual que sea patrimonio o no" son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sobre un nuevo atentado contra el patrimonio histórico de la ciudad.

Esta no se trata de la primera polémica que surge en este verano en torno a la Fuente de los Caballos de Praterías. A principios del mes de junio se denunció a través de las redes sociales la nueva 'moda' de los turistas: depositar piedras con mensajes en la propia fuente.

Durante este año, en el mes de mayo, saltaba también la polémica por la colocación de candados en los históricos bancos de la Alameda o en las escaleras del túnel de entrada desde Azabachería a la Plaza del Obradoiro.

Una imagen de un candado colocado en las barandillas del túnel que lleva de Azabachería al Obradoiro / Apatrigal

Este tipo de actitudes están teniendo un efecto llamada entre los visitantes, que no muestran respeto por el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. "No han aprendido absolutamente nada del Camino. No dejes ninguna huella de tu paso, deja las cosas como estaban antes de ti", es una de las críticas principales en redes sociales ante este tipo de actos.