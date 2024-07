Volve ao Obradoiro o tradicional Día de Padrón en Santiago, soará o Himno nacional?

Este mediodía todos os presentes na celebración do tradicional Día de Padrón en Santiago terán os oídos moi atentos ás bandas municipais das dúas localidades logo de que no evento de 2023 non se entoase o Himno nacional.

Naquela altura, a formación padronesa recibira orde do departamento de protocolo do Pazo de Raxoi de non interpretar esa peza, senón dous pasodobles. A Banda de Música de Santiago, pola súa parte, tocou o Himno galego e un pasadoble, fórmula que marca a tradición deste acto.

A polémica estourou no mesmo momento no que o evento finalizou, ao botarse en falta a interpretación do Himno de España. Os voceiros de Partido Popular –Borja Verea– e PSOE –Gonzalo Muíños– declaraban a súa sopresa e denunciaban esta decisión do Goberno local. “Segue a confirmar o que leva facendo desde o primeiro día, que é gobernar para uns poucos desde posicionamentos completamente radicais e sectarios”, criticaba Borja Verea.

Dende o Executivo de Goretti Sanmartín explicábase que o acto se deseñara “en base ao regulamento que establece cando se debe ou non tocar o Himno Nacional de España” e consideraba por isto que non tiña cabida a súa interpretación nesta data xa que “por tradición” soa cando a Corporación compostelá acode ás festas da Pascua.

Os soportais do Pazo de Raxoi son o lugar definido para recibir o alcalde Anxo Rei e mais o resto da Corporación padronesa, intercambio de estandartes e bastóns de mando e celebración da tradicional recepción no salón nobre do Consistorio. Despois deste encontro ambas as corporacións asomaranse ao balcón do Pazo de Raxoi para escoitaren as interpretacións das dúas bandas desvelando o misterio de se haberá ou non unha nova polémica.