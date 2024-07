O Pazo Arcebispal mellora a súa accesibilidade con dous ascensores

A xunta de goberno local reunida este luns aprobou tamén a concesión de licenza de obra ao Arcebispado de Santiago para levar a cabo as actuacións de mellora da accesibilidade do Pazo Arcebispal, situado na praza da Inmaculada. Trátase do permiso para a instalación de dous ascensores, uns traballos que teñen un orzamento de execución de 313.073 euros.

No Pazo Arcebispal compostelán instalarase un elevador interior, que comunicará todas as plantas do inmoble e tamén contempla a instalación dun ascensor exterior, que chegará até o primeiro andar do edificio. Neste último caso a obra acometerase na fachada situada na praza da Inmaculada.

Fontes do Arcebispado informan a EL CORREO GALLEGO que agora procederán á licitación da obra. Unha vez que se coñeza a empresa adxudicataria poderán dar comezo os traballos. O obxectivo é permitir un acceso ao Pazo Arcebispal que poida ser asequible para todas as persoas, adaptándose a aquelas con mobilidade reducida.

Rehabilitación da fachada en 2020

A anterior actuación no Pazo de Xelmírez, sede do Arcebispado, tivo lugar en 2020, cando se restauraron as cubertas e máis a fachada do edificio. Naquela altura, e pese ao parón da pandemia da Covid-19, a obra contou cun orzamento de 2,4 millóns de euros, unha cantidade asumida por completo por parte da entidade eclesiástica.

A restauración centrouse hai catro anos na corrección da estrutura e da uralita da cuberta, así coma na limpeza e na consolidación da pedra da fachada que se atopaba, segundo explicaban dende o Arcebispado, “moi deteriorada”. Tamén se actuou sobre a carpintaría dalgún dos elementos da fronte.