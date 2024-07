El Pleno de Santiago aprueba destinar 6,8 millones a actuaciones urgentes entre críticas a la gestión del Gobierno

El Pleno de Santiago aprobó este miércoles el reparto de 6.780.000 euros de remanentes de tesorería para actuaciones urgentes en diferentes ámbitos como obras, mantenimiento de instalaciones, cuestiones administrativas o fiestas. La propuesta salió adelante con los votos a favor de BNG, CA y PSOE, y con la abstención del PP y con críticas de la oposición por "ir tarde" o por la "ineficiente xestión" del Gobierno.

El edil de Facenda, Manuel César, defendió que "é unha proposta realista. Non se fan brindis ao sol dedicando cantidades a obras de imposible realización no tempo". Así, añadió que el objetivo de las partidas es "mellorar o benestar da veciñanza e a xestión municipal" y saldar deudas que "condicionan orzamentos futuros".

Por parte del PSOE, Marta Abal indicó que a pesar del voto favorable de su grupo, la aprobación de los remanentes en esta fecha "pon de manifesto que van tarde. Con sorte as modificacións orzamentarias entrarán en vigor a mediados de agosto, con pouco máis de catro meses para a súa execución". Abal calificó de "ineficiente" la gestión del Gobierno local en diferentes ámbitos.

La edila del PP, María Rosario Ferreiro, argumentó que "a existencia de remanentes é unha mala nova xa que implica unha deficiente xestión orzamentaria", además de reprochar "o retraso no pago de facturas a proveedores", que cifró en 92,10 días en mayo. Ferreiro recordó que en su día "xa dixemos que non son os nosos orzamentos" y por lo tanto, "tampouco son as nosas prioridades".

Enmienda del PSOE por el edificio de Mazarelos

Uno de los puntos de desacuerdo entre el Gobierno y el PSOE era la adquisición de un inmueble en el Arco de Mazarelos para destinarlo a alquiler social. Los socialistas presentaron una enmienda al entender que no estaba justificada la compra y que modifica el objetivo de la partida proponiendo que no se vincule directamente a la financiación de una única y determinada vivienda, sino que se destinen bienes inmuebles dentro del casco histórico para su uso como vivienda pública.

Finalmente, el bipartito aceptó la enmienda socialista porque "non impide esta ou outras opcións" y que "é noutro momento do procedemento cando hai que concretar", señaló Manuel César.

Compra de vehículos

Además de los remanentes, el Pleno también sirvió para dar luz verde a un contrato de suministro de dos vehículos para el Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento (SEIS) por 688.200 euros, así como otra partida de más de 300.000 para atender necesidades de Tráfico.

Este último apartado suscitó debate porque contempla vehículos de grúa y vigilancia de aparcamiento, además de prorrogar el servicio de gestión de multas. Abal señaló que al gobierno se le "está atragantando la municipalización" en referencia a la intención de pasar a gestión directa este servicios, mientras el el 'popular' Adrián Villa criticó que no se dedique al transporte público esta cantidad en lugar de "continuar sangrando a multas aos composteláns".

El edil de Mobilidade Xan Duro replicó que el retraso en la decisión sobre la gestión de multas se debe a que los socialistas no han decidido su posición. Villa le replicó que las herramientas son "para xestionar mobilidade". " Se vostede cumpre as normas, non vai ter ningún problema de multas", apuntó. Finalmente, la medida se aprobó con el apoyo del PSOE y el rechazo del PP.