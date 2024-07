Queja al Sergas por las altas temperaturas que soportan los pacientes en el Hospital de Conxo: “Es un infierno”

Las altas temperaturas que se registran durante estos días en Santiago, con valores por encima de los 30 grados, están afectando también a los pacientes del Hospital Provincial de Conxo, según la queja interpuesta ante el Servizo Galego de Saúde (Sergas) por la acompañante de una persona ingresada en el centro.

"Un castigo infernal"

En conversación con este diario relata que “lo del hospital de Conxo no es normal. Aquí está la gente ingresada, gente mayor de trauma, con yesos, están los cuidados paliativos y las habitaciones no tienen aire acondicionado. Ayer (por el lunes) dentro de las habitaciones había 33 grados para los enfermos, en una habitación con tres personas”.

La promotora de la reclamación, que prefiere mantenerse en el anonimato, subraya que “es absolutamente un infierno lo que se está viviendo aquí dentro. Es infrahumano, para la gente que está ingresada aquí, esto es un castigo infernal”. De este modo, reclama que “tienen que arreglar este edificio ya”.

"Require dunha renovación total"

Tras conocer esta queja, el Sergas explica que “o Hospital de Conxo conta con sistemas de climatización en determinados espazos, en concreto naqueles que foron renovados recentemente”, como el área quirúrgica y consultas de oftalmología. Además, en las zonas comunes “onde non hai pacientes, é posible o emprego de ventiladores”.

Sin embargo, “a instalación do sistema de acondicionamento de aire noutras zonas, como en hospitalización, require dunha renovación total dos espazos pois se necesita instalar as conduccións de impulsión e expulsión de aire nos falsos teitos das diferentes áreas”, explican. Así, Sanidade advierte que “estes traballos implicarían a reubicación das instalacións que discurren polos falsos teitos para deixar espazo suficiente para colocar os conductos, polo tanto conlevaría o peche de grandes áreas do hospital durante un longo período de tempo”.