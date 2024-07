Raxoi no descarta sanciones al vandalismo contra el patrimonio tras la pintada en Praterías

La pintada aparecida esta semana en la fuente de la Praza de Praterías, que rezaba “A y G se bañaron aquí”, ha vuelto a poner en el foco el incivismo de algunos de los visitantes que recibe la ciudad. Tras estos hechos, la concelleira de Turismo, Míriam Louzao asegura que el Gobierno local no descarta que para este tipo de actos vandálicos contra el patrimonio se puedan aplicar sanciones, aunque la principal apuesta del bipartito para evitar situaciones similares pasa por las campañas de sensibilización.

“Condenamos e rexeitamos todos os actos vandálicos e de atentado contra o patrimonio e as campañas de concienciación non obvian nin descartan que para estes casos haxa sancións”, declaró Louzao. Aunque no se descarta la vía punitiva, la titular de Turismo remarcó que “o Goberno local ten a convicción de concienciar á poboación, tanto á veciñanza como aos visitantes, da importancia do patrimonio nun concello como é Santiago de Compostela, Patrimonio da Humanidade”.

Importancia de la campaña Fráxil

En esta línea, ahondó en que “buscamos a concienciación a través da información e con ese fin impulsamos a campaña Fráxil, porque entendemos que facer pedagoxía e a mellor maneira de conservar o noso patrimonio e poñelo en valor”. Louzao recordó que Raxoi desplegará durante los meses de agosto y septiembre informadores en las calles compostelanas. De este modo, se procederá al reparto de 8.000 trípticos e 500 carteles en zonas de afluencia de turistas y peregrinos de Santiago, así como también en municipios limítrofes por los que pasan los caminos.

“Estamos convencidas de que a mellor maneira de manter o patrimonio é coa concienciación e facemos un chamado a respectar cada unha das pedras desta histórica cidade para unha convivencia de todas as persoas que viven, traballan e visitan o noso concello”, añadió la concelleira.

Otros episodios de vandalismo

El acto vandálico en Praterías se suma al ocurrido el pasado día 19, cuando apareció una pintada en las piedras del Obradoiro. Antes, a principios del mes de junio se denunció a través de las redes sociales la nueva ‘moda’ de depositar piedras con mensajes en la propia fuente de los caballos.

Durante este año, en el mes de mayo, saltaba también la polémica por la colocación de candados en los históricos bancos de la Alameda o en las escaleras del túnel de entrada desde Azabachería al Obradoiro.