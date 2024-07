Sanmartín espera un “resultado positivo” de su reunión con la Xunta para la tasa turística

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, mostró ayer su satisfacción por disponer ya de una fecha aproximada para reunirse con la Xunta de Galicia y tratar la implantación de una tasa turística en el Concello después de que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, dijera el lunes que el asunto se abordará en septiembre. “Alegrámonos de que haxa unha data, un horizonte temporal claro, onde se diga que a comezos de setembro imos ter esa reunión para poder falar deses temas e sobre todo ter unha resposta”, indicó la regidora, que añadió que “non podemos facer máis que esperar a que se produza e a que teña un resultado positivo”.

Rueda reveló el lunes en una comparecencia ante los medios que mantuvo una conversación con Sanmartín durante la recepción ofrecida por Raxoi el 25 de julio. “Falamos de que no mes de setembro abordaríamos este asunto, con independencia de que sexa unha reunión persoal ou non, creo que ao Concello o que lle interesa, e supoño que á rexedora tamén, é ter unha resposta da Xunta, que vai ser con bastante máis celeridade”, explicó en referencia a la “tardanza” del Gobierno local en remitir la documentación “que levabamos reclamando moito tempo”.

"A Xunta coñece as opcións"

La regidora confirmó que “o que tivemos neste caso, como explicou o presidente, foron unhas palabras de maneira informal a respecto de que teñen toda a documentación e de que a están estudando”. Al ser cuestionada por la percepción que tiene la el Gobierno gallego sobre la propuesta de Raxoi, Sanmartín no quiso entrar en detalles, pero aclaró que “a Xunta coñece perfectamente cales son as posibilidades, as opcións e o que se pode facer, e o que esperamos agora é que nos poidamos xa sentar e ter unha resposta definitiva” después de un “proceso longo”.

En cualquier caso, Sanmartín volvió a insistir en que “nós entendemos que a taxa turística é unha reclamación do conxunto da poboación de Santiago, apoiada por múltiples sectores e que é algo que hai que impulsar e poñer en marcha xa”. La tasa turística diseñada por el Concello de Santiago en colaboración con la USC propone gravar las pernoctaciones en la ciudad con entre 1 y 2,5 euros en función del tipo de establecimiento y plantea un modelo de aplicación en el que la Administración autonómica cedería la recaudación del impuesto a los ayuntamientos turistificados que decidan implantarlo. Las estimaciones del Gobierno local sitúan en los 3 millones de euros la recaudación anual de la tasa en la capital gallega.

Estatuto de capitalidad

Sanmartín también se refirió ayer a la otra gran reclamación que Raxoi ha venido haciendo al Ejecutivo gallego en los últimos meses, la actualización del estatuto de capitalidad y el aumento de la cuantía que Santiago recibe por este concepto. Rueda declaró el lunes que incrementar lo que percibe la ciudad “foi un dos compromisos” adquiridos en la reunión con Sanmartín en octubre y que “se mantén”.

La alcaldesa valoró que “entendemos que se reafirma nesa vontade de incrementar ese orzamento, e nos o que facemos é esperar a que iso se faga coa maior rapidez posible e a poder falar realmente co presidente da Xunta, como xa digo, nese marco de horizonte temporal que nos parece que é absolutamente necesario”.

El Consello da Xunta aprobó el pasado mes de abril el convenio entre la Consellería de Facenda y el Concello que establece la aportación, manteniéndola congelada en 2,39 millones de euros. Pero Raxoi estima en 8,6 millones de euros el coste de la capitalidad y esa es la cantidad que Sanmartín reclamó a Rueda en su primera reunión en octubre y que ha venido recordando cuando ha tenido ocasión de hacerlo. La cifra se basa en un estudio que actualiza el informe de costes