El incivismo no cesa en Santiago: aparece otra pintada en la Catedral

El patrimonio histórico de Santiago vuelve a sufrir las consecuencias de los actos incívicos de los turistas o visitantes de la ciudad. Solamente unos días después de que tres peregrinos escribiesen sus nombres en las piedras de la praza do Obradoiro o de que apareciese una inscripción en la Fuente de los Caballos de Praterías, una nueva pintada ante la Catedral vuelve a suscitar la polémica por estas actitudes.

"Mailena was Here", junto a un "Hola" acompañado de dos corazones, se puede leer en una pintada con típex frente a la Catedral, saliendo hacia Fonseca. La imagen fue compartida en redes sociales por un usuario de Instagram (@alexsampayo), que no dudó en compartir lo sucedido para denunciar la situación.

Captura de la cuenta de Instagram de Compostelaresiste / @Compostelaresiste

También en Instagram, la cuenta de Compostelaresiste, conocida por informar acerca de este tipo de comportamientos, se hizo eco rápidamente del incidente. "Un pouquiño máis de caligrafía para monas" se puede leer en una story con la imagen de la pintada.

Este tipo de actitudes están teniendo un claro efecto llamada entre los visitantes, que no muestran nada de respeto hacia la ciudad y que solo buscan llamar la atención con sus actos.

Varios actos vandálicos en los últimos días

Carmen, Fran y Camila se dedican a hacer pintadas con rotulador permanente en el suelo de la Plaza del Obradoiro. Se creen que va a molar mucho. Pero no, lo que pasa es que son muy tontacos.

No seais como Carmen, Fran y Camila. #fodechinchos pic.twitter.com/TPoqyuPIV5 — Chema Fernandez (@ImiselChema) July 24, 2024

Este es el tercer atentado que sufre el patrimonio de la ciudad de Santiago en los últimos días. El pasado 19 de julio, una de las piedras del Obradoiro amaneció con un mensaje escrito en rotulador permanente: "Aquí terminamos el camino de Santiago y empezamos el nuestro", junto al nombre de los tres peregrinos.

Además, unos días después, apareció en la Fuente de los Caballos de Platerías otra nueva pintada. "A y G se bañaron aquí", poniendo de nuevo bajo el foco la actitud y el poco respeto que muestran los visitantes al patrimonio de la ciudad.