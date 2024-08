A 33 grados en una habitación triple: Raxoi urge medidas por las altas temperaturas que soportan los pacientes de Conxo

Conscientes del malestar que generan las elevadas temperaturas, especialmente en un entorno tan delicado como es el hospitalario, desde el Ayuntamiento de Santiago se suman a la reivindicación de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS para exigir que se solucione el problema de sofocante calor que han tenido que afrontar los pacientes hospitalizados en Conxo.

Así lo aseguraba en rueda de prensa la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, quien indicaba que son conocedores de esta situación desde hace ya tiempo, puesto que "non é o primeiro ano que acontecen estas altas temperaturas no hospital, co agravante de que estes días vivimos unhas temperaturas ás que non estamos moi acostumados os santiagueses e as santiaguesas, días dunha onda de calor importante e cun bochorno difícil de levar, e máis nunha situación como é o hospital".

Obras de climatización

María Rozas insistió en que han reivindicado en diferentes ocasiones la necesidad de que se acometan obras de climatización en el centro hospitalario de Conxo porque "non se pode ter a xente enferma ou ingresada no hospital padecendo estas altas temperaturas".

Avanzó que se les habían trasladado diferentes formas para llevar a cabo dichas obras de climatización que supongan el menor problema para los pacientes, y recalcó que desde el Ayuntamiento de Santiago comparten con la asociación de pacientes la demanda de acometer esas obras para que el hospital "teña unha temperatura acaída para a xente que está nel".

Por otra parte, y aunque dijo desconocer si ha habido desde Raxoi alguna interlocución con el Servizo Galego de Saúde para analizar esta cuestión, entre otras cosas porque es un área de la que se encarga la concejala Pilar Lueiro, sí apuntó que se comentó "no último consello municipal de saúde, onde está representado o Sergas e varias institucións".

A más de 33 grados en una habitación triple

La última de las quejas relacionadas con las altas temperaturas que soportan los ingresados en el Hospital de Conxo procedía esta misma semana de la acompañante de un paciente, quien aseguraba que se habían llegado a alcanzar en habitaciones con tres enfermos hasta los 33 grados.

