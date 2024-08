Ángel Facio promete "sistemas portátiles" para aliviar el calor en el Hospital de Conxo

Sanidade responde a la situación que pacientes del Hospital de Conxo han definido como "infrahumana". La Consellería instalará "sistemas portátiles" para aliviar el calor en el Hospital de Conxo en aquellos casos en los que "sea posible" y trabaja en intervenciones a largo plazo que palien la elevada temperatura en todos los centros del Complejo Hospitalario de Santiago. Así lo ha dicho ante los medios el gerente del área sanitaria de Santiago, Ángel Facio, después de que esta semana pacientes protestasen públicamente por las elevadas temperaturas que se han alcanzado en el centro coincidiendo con la ola de calor.

Este jueves, el Ayuntamiento de Santiago se sumó a la reivindicación de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS para exigir que se solucione el problema de sofocante calor que han tenido que afrontar los pacientes hospitalizados en Conxo. Así lo aseguró la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, quien indicaba que son conocedores de esta situación desde hace ya tiempo, puesto que "non é o primeiro ano que acontecen estas altas temperaturas no hospital, co agravante de que estes días vivimos unhas temperaturas ás que non estamos moi acostumados os santiagueses e as santiaguesas, días dunha onda de calor importante e cun bochorno difícil de levar, e máis nunha situación como é o hospital".

María Rozas insistió en que han reivindicado en diferentes ocasiones la necesidad de que se acometan obras de climatización en el centro hospitalario de Conxo porque "non se pode ter a xente enferma ou ingresada no hospital padecendo estas altas temperaturas".

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que ha trasladado a los responsables de Sanidade la preocupación existente por las altas temperaturas en Conxo, una situación que "no es sostenible" con las altas temperaturas del verano. "Esperamos que se haga lo más rápido posible", ha dicho en relación a la implantación de soluciones.

En este sentido, Facio ha explicado que el área sanitaria está trabajando en una "revisión y mejora de los distintos edificios" que conforman el CHUS, evaluando "distintas intervenciones que son necesarias" y que "pueden ayudar a mejorar" cuestiones como la elevada temperatura interior. Paralelamente, ha dicho este viernes, a corto plazo se tomarán medidas con "sistemas portátiles" de ventilación en aquellos casos en los que "sea necesario y sea posible", teniendo en cuenta que la presencia, por ejemplo, de pacientes infecciosos, puede condicionar la instalación de ciertos elementos.

"Dentro de un ámbito hospitalario tenemos que tener una evaluación técnica, de los profesionales de medicina preventiva y de los servicios que garantizan que la volatilización de las partículas u otras cuestiones de climatización sean seguras", ha dicho Ángel Facio que, aunque ha admitido que es una situación "no deseable", ha recordado la importancia de "ser responsables" y planificar soluciones "de una manera tranquila, ordenada y que garantice la seguridad de los pacientes".

Las quejas de los usuarios del centro y sus familiares sostienen que en algunas habitaciones con varios pacientes se han llegado a alcanzar 33 grados. “Lo del hospital de Conxo no es normal. Aquí está la gente ingresada, gente mayor de trauma, con yesos, están los cuidados paliativos y las habitaciones no tienen aire acondicionado. Ayer (por el lunes) dentro de las habitaciones había 33 grados para los enfermos, en una habitación con tres personas”, denunciaba hace días a EL CORREO GALLEGO la acompañante de una persona ingresada en el centro

Tras difundirse las quejas -la primera la realizó - el Sergas explicó que “o Hospital de Conxo conta con sistemas de climatización en determinados espazos, en concreto naqueles que foron renovados recentemente”, como el área quirúrgica y consultas de oftalmología. Además, en las zonas comunes “onde non hai pacientes, é posible o emprego de ventiladores”.