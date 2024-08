Viaxe virtual ao Museo do Pobo Galego de Santiago coa app de alumnado do obradoiro Appventurers

Ás múltiples opcións culturais que ofrece Compostela súmase desde agora a posibilidade de realizar unha visita virtual polo Museo do Pobo Galego, acompañados durante a viaxe por Rosalía de Castro e Castelao, grazas á app deseñada e desenvolvida polo alumnado do obradoiro de emprego Appventurers.

Unha app que, en palabras da concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, está pensada “para outorgarlle valor engadido á visita ao espazo expositivo”.

Nunha rolda de prensa na que tamén participaron o director do museo, Manuel Vilar, e o seu sucesor, Lois Ladra, así como os alumnos do obradoiro Sara e Mateo, a edil indicou que PoboAR é unha aplicación de realidade aumentada que procura facer a visita ao museo “máis educativa e inmersiva”.

Guiados por Rosalía de Castro e Castelao

Os interesados só teñen que descargar a app móbil, dispoñible para Android, e escanear os pictogramas que xa están instalados nas diferentes salas do museo, onde Rosalía de Castro e Castelao explicarán diferentes cuestións sobre elas a través da app, que está dispoñible en galego, castelán, francés e inglés.

A app PoboAR foi creada polo alumnado do Obradoiro de emprego Appventurers do Concello de Santiago, no que participan 16 mozos e mozas menores de 30 anos que reciben formación nas especialidades de desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxía web e desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos.

Próximas iniciativas coa Praza de Abastos e a senda peonil do Sar

O programa combina a formación co traballo, de maneira que o alumnado recibe formación ao tempo que está contratado para realizar un traballo real. Ademais da aplicación móbil de realidade aumentada sobre o Museo do Pobo Galego, estase a traballar en apps similares sobre a praza de Abastos e a senda peonil do Sar.

Appventurers é un programa de emprego destinado a persoas mozas incluídas no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil, cofinanciado polo Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 ao 60%, e conta cun orzamento de 424.836,96 euros.

Sara, participante nesta iniciativa, explicou durante a rolda de prensa como foi o proceso de elaboración da aplicación sobre o Museo do Pobo Galego, cun resultado que asegurou que está pensado tanto para adultos como nenos, así como para os propios composteláns e os visitantes da cidade, coa que poden ter unha “experiencia diferente e interactiva”.