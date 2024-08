El servicio de préstamo de bicicletas eléctricas de la USC continuará en el curso 24-25

Casi 1.000 usuarios, más de 2.500 préstamos y una valoración “positiva ou moi positiva” por parte del 96% de las personas que utilizaron el servicio. El gerente de la Universidade de Santiago, Javier Ferreira, y el delegado del rector para el Deporte, Javier Rico, detallaron ayer los datos del programa piloto de préstamo de bicicletas eléctricas éBiCi USC, una iniciativa que la institución académica puso en marcha el pasado mes de abril con la intención de dar “un paso máis na aposta da USC pola sustentabilidade a través de formas de mobilidade alternativas que redunden na mellora da saúde e da calidade de vida”.

Una vez finalizada la fase piloto, la intención de la USC es “consolidar e ampliar a oferta estable tanto de bicicletas como de estacións de cadeado para o cal será preciso contar co apoio da administración, tanto local como autonómica”, incidió Ferreira durante la presentación del balance de esta primera etapa, en un acto celebrado en el entorno de la pista de baloncesto del Campus Sur. “Máis do 73% das persoas usuarias non experimentaron ningunha incidencia á hora de usar este servizo de préstamo, mentres que as que si sufriron algunha realizaron maioritariamente unha valoración positiva ou moi positiva tanto do tempo de resposta e da atención recibida como da resolución da incidencia”, apuntó Javier Rico. Además, Ferreira precisó que “máis do 84% das persoas participantes nesta fase piloto foron estudantes” y añadió que la estación de la Biblioteca Concepción Arenal fue la que registró más préstamos de bicicleta, tanto como estación de origen como de destino.

Sistema de préstamo

La USC puso en marcha en 2024 este programa piloto de préstamo de bicicletas eléctricas en Santiago para la comunidad universitaria con la colaboración del Concello de Santiago, que, mediante señalización específica, creó un recorrido que conecta los Campus de la ciudad mediante una vía de convivencia para bicicletas y otros vehículos. En este momento, el programa cuenta con diez bicicletas eléctricas que emplean una batería con una autonomía de entre 60 y 80 kilómetros. Cada dispositivo dispone de una batería extra para facilitar la sustitución y carga centralizada en dependencias diferentes a las estaciones, asegurando “o seu bo manexo, así como a correcta carga das mesmas, cuestións que afectan de xeito directo na súa vida útil e desempeño”, indicaron desde la Universidade de Santiago. Asimismo, éBiCi USC está dotado con cuatro estaciones -Aulario Nóvoa Santos (CHUS), Biblioteca Concepción Arenal (Campus Sur), Facultade de Odontoloxía (Campus Histórico) y Facultade de Filoloxía (Campus Norte)-, dando servicio cada una de ellas a diez dispositivos.

Personal del Parque Móbil da USC

éBiCi USC se basa en una aplicación que facilita a las persoas usuarias la interacción con el sistema. A través de ella, “os usuarios poden rexistrarse, consultar as bicicletas que hai en cada parada así como os cadeados libres, informar de incidencias e consultar información sobre o programa de préstamo”. Además, la USC también puso a disposición del programa piloto el personal del Parque Móbil de la Universidade con una furgoneta adaptada para movilizar bicicletas. Se encarga de atender las incidencias registradas en horario del servicio, reparar las bicis o “revisar diariamente o estado das baterías e cambialas cando estas teñen unha carga inferior ao 30-40%”. También dan asistencia a los usuarios cuando se produce alguna avería entre paradas, “chegando a recoller as bicicletas no lugar onde se produza a incidencia”.

“Neste cuadrimestre testouse o funcionamento do sistema, a intensidade de uso das bicicletas, a duración e distancia dos percorridos empregados, cales son os puntos de recollida máis demandados e mesmo a validez das bicicletas adquiridas coa intención de adaptar a oferta real do servizo ao que demande a comunidade universitaria”, afirmó el gerente de la USC, quien confirmó que el servicio de préstamo de bicicletas eléctricas éBiCi USC continuará a lo largo de todo el curso 24-25. Además, subrayó que una de las cuestiones que más urge para reforzar el servicio es habilitar una estación en la intermodal. “É un punto estratéxico que queremos engadir ao servizo”, subrayó Ferreira.