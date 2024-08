Talentos de la música en Compostela

Un total de 80 talentos inscritos, 25 de Galicia, participan en Santiago hasta el día 10 de agosto (día de entrega de diplomas) en la edición número 66 de los cursos universitarios internacionales de Música en Compostela. Parte llegan desde México, Colombia, Italia, El Salvador, Ecuador, Argentina, Ucrania, Austria, Alemania, Rusia, Australia, China y Japón. Junto al equipo docente, fueron recibidos este viernes en el Pazo de Raxoi por la concelleira de Deportes, Relaciones Vecinales, Fiestas, Rural y UMAD, Pilar Lueiro, entre más ediles allí presentes, como María Baleato (PP), José Constenla (PP) o Mercedes Rosón (PSOE).

Docentes, equipo y estudiantes de los cursos de Música en Compostela 2024 durante su visita de ayer al Pazo de Raxoi, recibidos por la concejala de Fiestas, Pilar Lueiro y demás ediles de Santiago / Cedida

En medio de esa visita institucional, se cantó a capella Negra Sombra, de Rosalía de Castro (como muestra el video adjunto abajo, difundido por el Concello de Santiago). Dentro del total de 80 personas inscritas, nos fijamos hoy en el grupo estudiantil santiagués que acude a las clases impartidas durante estos cursos, representación picheleira integrada por ocho estudiantes ("más siete compostelanos como oyentes"), y juntamos a tres, Pedro Budiño, Micaela Constenla y Gonzalo Rodríguez, que cuentan a EL CORREO GALLEGO los detalles de su pasión por la música clásica y de su actual experiencia en este proyecto formativo de alto nivel.

Del piano a la composición

Micaela Constenla (de 16 años), alumna del colegio La Salle, está en el curso de Composición. “Mi afición viene de mis padres, y aunque no se dedican a la música, les gusta mucho y me lo han contagiado. Desde pequeñita, he ido a conciertos y he estado siempre rodeada de música.... Voy al conservatorio y la música es una parte fundamental de mi vida. Toco el piano pero me gusta mucho la composición porque me considero una persona bastante creativa y el piano, a veces, se me hacía un poco repetitivo y me costaba, y la composición es algo muy importante porque si no hubiera gente que creara la música, tampoco habría intérpretes que la pudieran tocar. Creo que la creación artística es el culmen de la creación humana, lo que realmente nos diferencia de ser animales es la creatividad, expresarnos con nuestras palabras, con nuestra música”, dice antes de citar preferencias: “(Serguéi) Rajmáninov, es mi favorito. Y de los españoles, (Joaquín) Turina y (Enrique) Granados. Son dos corrientes, la rusa y la española, que me gustan por su capacidad para la expresión de sentimientos, para transmitirte, de verdad, lo que sienten y lo que son capaces de ser las personas por medio de la música”, concluye expresiva, rasgo que no muestran tanto sus dos compañeros, tímidos al charlar en la Escuela de Altos Estudios Musicales (EAEM).

Un violín, regalo de cumpleaños

Gonzalo Rodríguez (16 abriles), alumno de Peleteiro, acude a clases de violín, con igual pasión por la música clásica sembrada en casa.

“Desde pequeño, mis padres me enseñaron conciertos de violín y de otros instrumentos y, hacia los cuatro años, empecé a mostrar interés por el violín, me compraron uno y fue uno de los regalos de cumpleaños que más me gustó. A partir de ahí, lo estuve tocando todos los años hasta hoy mismo. Me gusta la música virtuosa de autores como (Henryk) Wieniawski y también la música española de (Pablo) Sarasate, y tengo la suerte de tocar música suya en estos cursos. He estado en otros cursos, pero no a tan gran escala, ni con tanta gente de distintos países. Me llama la atención el alto nivel que hay porque es como si aquí, en Compostela, se juntase lo mejor de cada casa. De los diferentes países vienen hasta Galicia con un nivel altísimo, y es muy bueno que puedan compartir esos conocimientos aquí”.

La Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia

Pedro Budiño (violín), tiene 21 años, y viene de estudiar en Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco (San Sebastián) tras pasar antes por Peleteiro y la EAEM.

“Empecé hace muchos años con el violín y decidí que quería dedicarme a esto durante mi primer encuentro con la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia. Esa fue mi primera experiencia con una orquesta trabajando varios días seguidos, y fue una sensación que me gustó mucho por el ambiente de estar compartiendo esa experiencia con gente a la que le gusta lo mismo que a ti. Ahí fue cuando dije: ‘Esto es lo mío’. Me gusta de todo, barroco, romántico... Lo bueno de estos cursos es que estar al lado de gente de tanto nivel te motiva para seguir adelante. Hay profesores muy buenos. Estar aquí es una gran oportunidad”, señala mientras brota una alusión donde piropean a Ara Malikian y su exitosa mezcla de virtuosismo y entretenimiento.

Recitales en el CHUS y el CMUS

La programación de Música en Compostela, cuya presidenta es María Dobarro, hace este sábado su tradicional concierto a la luz de los candelabros en el Museo de Pontevedra (20 h.). Y el lunes l 5 de agosto, se hace otro evento ya clásico, en del Hospital Clínico Universitario de Santiago (12 h.), con alumnos y alumnas destacados de cada cátedra en un recital dirigido a pacientes y personal del CHUS (Hospital Clínico Universitario de Santiago). Además, el alumnado inscrito dará tres más, uno ese mismo lunes en el Conservatorio Profesional de Música de Santiago (CMUS), a las 19 h.; y el resto el martes 6 de agosto y el miércoles 7 de agosto en el Hostal de los Reyes Católicos, a partir de las 20 h.

🎼 A concelleira Pilar Lueiro acompañada de representantes do resto de grupos da corporación municipal recibiu a alumnado e profesorado de Músicas en Compostela no Pazo de Raxoi e desexoulles boa estancia na capital galega.🎶



O alumnado agasallou cunha interpretación a capella… pic.twitter.com/4o7ZauvKhI — Concello de Santiago (@PazodeRaxoi) August 2, 2024

La Sinfónica de Galicia, el 9 de agosto, gratis

El jueves 8 de agosto se celebrará el concierto de profesores, con Ashan Pillai (viola), Stephan Picard (violín), Stephan Forck (violonchelo) y Andrei Banciu (piano) en la Capilla Real del Hostal, a partir de las 20 h. Y como colofón, la Orquesta Sinfónica de Galicia cierra la agenda de recitales con una actuación en el Auditorio de Galicia, el 9 de agosto, a las 20 horas, con entrada gratuita. lo que antecede al final de los cursos en la mañana del sábado 10 de julio con la entrega de diplomas.

Música en Compostela es un proyecto que cuenta con el Consorcio de Santiago como patrocinador principal, y que suma la colaboración del INAEM (Ministerio de Cutura), la Xunta de Galicia, la Deputación de A Coruña, el Concello de Santiago y la Universidade de Santiago (USC), aparte del CGAC, la EAEM, el Auditorio de Galicia, el Conservatorio Profesional de Música de Santiago y la Deputación de Pontevedra.