Recordando a José Guitián: se cumplen 87 años de su inicio como gran fotógrafo del alma de Santiago

“El 26 de agosto de 1937 empecé a trabajar con Ksado (Luis Casado: Ávila, 1888-Santiago 1972). Estuve cinco años, primero como chico de los recados, luego lavando fotos”. Así narraba José Guitián el inicio de su camino como fotógrafo del alma de Santiago, un grande, adjetivo, eso sí, que él rehuía, como buen artesano con abrigo de modestia.

“Decía: ‘Mira qué foto tan buena hizo este’; y yo respondía: ‘Tu también haces buenas fotos’, pero él se fijaba en otros para aprender, sin darse importancia”, dice Esteban Guitián, uno de sus hijos, en charla con EL CORREO GALLEGO junto a Dori Pérez.

Ella impulsó la exposición José Guitián, Fotógrafo en Compostela: 1950-1980, hecha en 2015 en el Museo de las Peregrinaciones, dos de cuyas fotos se reponen ahora en la muestra colectiva de ese centro en Praterías.

“Aquella retrospectiva de 2015 fue posible porque, desde el principio, el director del museo, Bieito Pérez Outeiriño, se mostró dispuesto, y hay que agradecérselo”, reitera Dori.

Aparte de un catálogo con textos del periodista Manuel F. Rodríguez, se hizo entonces un documental grabado en el Casino de Santiago, obra de Pablo Uriarte, y de ahí sale la declaración inicial de este reportaje.

De Cuba a Compostela

José Guitián Seijo nació en Camagüey (Cuba) en 1925. Hijo de José Guitián y María Pilar Seijo, emigrantes que volvieron a España “15 días después de proclamarse la República (14 de abril de 1931”, contó él. Y desde ahí, Guitián echó toda una vida en Compostela hasta fallecer el pasado marzo, siendo vecino, fotógrafo e impulsor sociocultural, como probó con su vocación filatélica, entre otras inquietudes como el ajedrez, con la música bien presente, igual en casa, que en el estudio o su orquesta gestual: ojos pizpiretos, sonrisa con un algo cubano del horizonte marino que une Galicia a Cuba, y un pelo cano con brillo a juego con sus gafas.

“Le encantaba la música clásica, los vals sobre todo. Ibas a verle y siempre tenía música puesta. Y de la época final, tenemos un vídeo donde se le ve bailando con el bastón... Él tocaba el violín y, por tanto, tenía una gran afición a la música”, relatan Esteban y Dori en la terraza del Airas Nunes, en la Rúa do Vilar, la calle del estudio de Pepe, la de Fotos Sandine, donde doña Julia López nos cede el local amable para una evocativa foto.

Retratos, fotos científicas o del Códice Calixtino

En ese área, de noche, si hay silencio, piedras de manto aguado y más sombras paseando que luces, resuenan los pasos de Pepe Guitián, paciente, que busca lo que está pero solo él ve, tallando retratos de la ciudad y su gente o de la Universidad de Santiago a nivel científico. Solo a él le dejaban el Códice Calixtino para hacer planos en su estudio que la Catedral enviaba a investigadores xacobeos de medio mundo que así lo pedían.

“Entraba al quirófano a hacer fotos. El doctor Peña Guitián aún se acuerda mucho de él porque, aunque esa era un tipo de fotografía muy distinta a los retratos y otros trabajos más artísticos, Pepe se lo tomaba muy en serio, le ponía cariño y rigor”, asegura Esteban, que a veces dice “Pepe” porque la entidad de su padre supera los lazos de la sangre.

Regalo a Las Marías y serie de nocturnos

“Hizo la única foto de estudio que existe de Las Marías. De pequeño, me daban cierto miedo porque me faltaba contexto para entender las duras circunstancias de su vida. Pepe nos contó que necesitaban una foto en estudio para enviarla a una revista de Francia, y la hizo gratis porque las conocía bien”, indica sobre esa estampa de 1961 que ofrece el Museo de las Peregrinaciones junto al nocturno de la Via Sacra (1953) que acompaña este artículo, como lo hace un retrato de su mujer. “Estuvo enamorado hasta el último día de mi madre, Marujita, como decía. ‘Se marchó mi compañera de vida’, dijo el día que ella murió”.

“Los retratos nocturnos de la ciudad de los años 50 y 60, que mucha gente coincide en decir que es lo más destacado de su trabajo, eran fotos que, décadas después, él recordaba a la perfección. Te explicaba con qué cámara estaban hechas, con que técnica, de qué forma buscaba sacar las sombras, las horas que echaba...”.

Fotos hechas por José Guitián de la Via Sacra en 1953 (Santiago), y de su mujer, Marujita. A la derecha, plano de dos fotos tuyas que ahora expone el Museo de las Peregrinaciones / CORTESIA DE LA FAMILIA DE JOSÉ GUITIÁN + Cedida

Un barco de 136 metros

Santiago de Compostela, está siempre, nunca duerme, y aunque en 2024 abunde la prisa, ¡cuidado!, que para contemplarla de verdad, para sentir su esencia, hay que ser Guitianista y algo “ave nocturna”, como él mismo fotógrafo se definía.

Y él, Pepe Guitián, de vuelo sin prisa, vivía feliz enredado a esas calles de piedra, nieblas y agua.

“No era de playa, nos dejaba ahí y se volvía a Santiago”, añade el hijo de un adulto que nunca perdió la mirada curiosa del niño que cruzó el Atlántico en el Manuel Arnus, un barco con 136 metros de eslora y velocidad máxima de 16 nudos. Quizá por ello, tras tantas semanas de mar salada, se quedó prendado del mar pétreo santiagués y sus meandros por Galicia.

“Recuerdo que, cuando íbamos en el coche, de repente, paraba y se ponía a hacer fotos de cruceiros en cualquier carretera perdida...”.

José Guitián aprendió el oficio con maestros locales como Ksado (la Casa do Cabido le dedica una muestra este verano) y en los años 50 montó su estudio, que junto a la calle Preguntoiro, armó el puente de sus días. Destacó con nocturnos hechos de un solo disparo: “Iba a hacerlos cuando la calle estaba mojada, aunque lloviera a cántaros, y esperaba el momento, estudiaba la foto”, contaba Pepe en ese vídeo motivado por la retrospectiva que se le dedicó en 2015.

Anécdotas y recuerdos

A Esteban Guitián y Dori Pérez, se les caen del bolsillo las anécdotas de quien miraba con encuadre artístico Compostela, llevara o no su cámara (usó placas antes de la llegada de los hoy en día olvidados carretes, apartados por el bum digital).

“En los retratos que exponía en la tienda, nos ponía a los hijos para las fotos. Recuerdo un disfraz de torero, que creo que lo acabamos usando de forma sucesiva todos los hijos para las fotos que iba poniendo ahí”, rememora Esteban de viaje a su niñez.

“Y se quemaba las pestañas de los ojos con las velas leyendo durante horas. Le encantaba leer libros casi tanto como le gustaban los dulces”.

“Al fallecer, cuando revisamos cajas y cajas de negativos y fotos, aparte de ver que la humedad había dañado cosas, comprobamos que él tenía un orden desorganizado”, concluye.

Quizá, el mismo (des)orden que sus queridos rincones de Compostela.