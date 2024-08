Trasladado en helicóptero medicalizado un ferido nun choque entre dous vehículos en Santiago

Unha persona tivo que ser trasladada en helicóptero medicalizado tras resultar ferida nunha colisión entre dous vehículos na estrada DP-8203, ao seu paso pola parroquia compostelá de Marrozos. Tal e como indicou o 112 Galicia, o ferido tivo que ser trasladado en helicóptero ao centro hospitalario de referencia despois de ser excarcerado polos servizos de emerxencias.

O sinistro produciuse sobre as 13.20 horas. Nese momento, un particular alertaba do mesmo á central de emerxencias, sinalando que un dos turismos implicados quedara envorcado e unha persona atopábase atrapada no seu interior.

Así, os operadores do 112 solicitaron a intervención dos servizos sanitarios, así como dos Bombeiros de Santiago para poder liberar á vítima.

Tamén se puxeron os feitos en coñecemento da Garda Civil de Tráfico, da Policía Local e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santiago de Compostela.

Despois da súa chegada a Marrozos, os Bombeiros confirmaron a información achegada polo particular e fixeron uso do material de excarceración para poder sacar ao ferido do interior do turismo.

A persoa, unha vez liberada, foi trasladada até o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago a bordo do helicóptero medicalizado. Pola súa banda, a Policía Local solicitou a intervención do servizo de mantemento da vía por mor dos restos do accidente.