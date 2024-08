El PP de Santiago censura que Raxoi destine dinero a multamóviles y no a mejorar los autobuses

Los populares de Santiago volvieron a poner esta mañana encima de la mesa los problemas del transporte urbano de la capital gallega. El concejal Adrián Villa denunció el “deplorable estado” de la flota de autobuses y recordó que aún habrá que esperar para que el nuevo contrato permita la renovación de la actual flota. Villa se mostró especialmente crítico con la decisión del Pazo de Raxoi de destinar parte de los remanentes de tesorería (el dinero que había quedado sin gastar en 2023) a multamóviles en vez de mejorar el servicio de transporte público.

“Lo último que sabemos es que a mediados del pasado mes de julio el nuevo contrato aún estaba sin remitir a la Oficina Nacional de Evaluación y hay que recordar que, en el anterior intento por sacar este contrato, esta oficina, situada en Madrid, tardó seis meses en dar una respuesta”, explicó Villa, en referencia a una información de EL CORREO GALLEGO.

Raxoi explicó que la tardanza se debía al plazo de alegaciones y también a que estaban a la espera de un informe de la Xunta, necesario antes de enviar el documento a Madrid. “En el mejor de los casos, el BNG no recibirá la contestación hasta finales del presente año, lo que convierte esta situación en surrealista y desesperante”, incidió Villa, quien recordó que los que “están sufriendo la despreocupación y el pasotismo de los nacionalistas son los ciudadanos de Compostela, que pagan este servicio”.

“A finales del pasado mes de julio, eran los propios trabajadores los que hablaban sobre la situación de la flota, a la que definían de muy peligrosa; gracias a esto se retiraron de la circulación cuatro autobuses a los que no les funcionaba el aire acondicionado, cuando rozábamos temperaturas superiores a los 30 grados, con los consecuentes prejuicios para trabajadores y usuarios”, explicó. Villa también se refirió a la preocupación del propio comité de empresa sobre las constantes averías, la última de ellas el 23 de julio, sobre las 14 horas, en la plaza de Galicia, provocando un caos circulatorio considerable, en un punto neurálgico de la ciudad. “El problema está en la falta de mantenimiento, incluso en los 21 autobuses que el BNG alquiló y que suponen a las arcas públicas más de 100.000 euros al mes, un coste que, de no salir adelante el contrato en este mandado, significará más de 4 millones de euros por unos vehículos usados y que no se añadirán a la flota municipal”, agregó el popular.

Villa recordó que, en diciembre de 2023, “el Partido Popular solicitó una auditoría externa, independiente y realista, que permitiese conocer al detalle el estado de la flota”. El concejal aseguró que esa auditoría “no llegó, tan solo existe un documento interno muy poco esclarecedor que está en cajón de los nacionalistas y, lo que es más preocupante, no sirvió para que se tomase ninguna medida”. Desde el Concello replican que ese informe sí sirvió para algo. “Sirvió de base para tomar la decisión de sustituir 12 autobuses que se acordó en septiembre”, explican.

Pese a la renovación los problemas continúan. “En los últimos meses, observamos que el deterioro ya transciende más allá de los propios buses, ya que se están detectando numerosas problemáticas que afectan, sobre todo, a la línea del aeropuerto, la 6A, provocando incidentes entre conductores y pasajeros por la falta de información; fallos continuados en la aplicación Máis BUS, la única APP que permite conocer los horarios y la localización o espera; y la considerable reducción de las frecuencias en el verano, lo que provoca numerosas quejas por parte de los vecinos”, añadió. Ante esta situación, el PP de Santiago se muestra descontento ante el uso que el gobierno bipartito va a dar a los 6,8 millones de euros de remanentes de tesorería aprobados en pleno la semana pasada.

“Nos parece una falta de respeto que el BNG decidiese utilizar los remanentes en la compra de multamóviles y grúas en lugar de invertirlos en la mejora de nuestro transporte urbano”, aseveró en referencia a una de las partidas. “Exigimos una vez más, transparencia y una reacción, ya que el responsable de que este servicio público funcione con todas las garantías para los usuarios es el gobierno nacionalista”, remarcó.

“Todos sabemos que el contrato está en precario, caducado desde 2016, teniendo como culpables de esta situación, es decir, llegar a 2024 sin un transporte público digno da capital de Galicia, a tres gobiernos diferentes, pero tres socios permanentes al fin y al cabo”, explicó Adrián Villa. Por todo esto, explicó el concelleiro popular, “queremos reiterar una advertencia vertida en el pasado pleno municipal, el PP lleva avisando y, cuando pase algo grave, nos eximiremos de responsabilidades, porque sólo las tiene el gobierno nacionalista”.