Marcos Coll: “Tras la actual gira por Asia, daré un concierto en Santiago y habrá fiestón”

Marcos Coll no lloró de niño al llegar a este mundo. El compostelano fraseó un sentido balbuceo que su familia saludó diciendo: ‘¡Ha nacido un bluesman!’ Confirmó su vocación musical de adolescente en el Santiago de los años 90 entre bares y la sala Nasa (ahora Malatesta, hoy cerrada, si bien el grupo vasco Shinova vende ya entradas para tocar allí el 1 de noviembre) y fue creciendo, primero en Madrid, luego afincado (desde hace años) en Berlín, siempre de viaje por medio mundo al apostar todo para ser músico profesional.

En grandes festivales y en Santiago

Nacido en Compostela en 1976, ex canterano de su amado Obradoiro, aparte de escudero de bluesmen americanos y cercanos (Tonky de la Peña), montó con Adrián Costa, con quien comparte ciudad natal y talento, una buena banda llamada Los Reyes del KO, y luego ha hilado una carrera en solitario que dio este año un gran paso: Nómade. Ese nuevo disco, grabado con Jairo Zavala (Depedro) como productor, muestra a un Marcos que abarca desde muñeiras gallegas a coplas castellanas, cumbia, bolero o son de norteña mexicana.

Tras actuar hace días en el Seoul Int’l Harmonica Festival (SIHF), Marcos Coll viaja hacia China para participar en el Asia Pacific Harmonica Festival (APHF) y acabar su gira asiática en el Taiwan Harmonica Music Festival (THMF). Además de sus conciertos allí, tiene previsto dar masterclass y ser parte del jurado de concursos en una tierra donde el instrumento que toca genera eventos de eco multitudinario. Y en meses, le veremos soplar su armónica en Santiago.́

¿Qué sorprende más a nivel musical y extramusical en viajes así? En el caso del festival de Taiwán, son ya varias veces yendo a tocar ahí, que no está a la puerta de casa.

En cuanto a nivel musical, la primera vez me sorprendió, primero de todo, y sobre todo al ser lo que a mi me incumbe, la popularidad que tiene allí un instrumento como la armónica: Gente de todas las edades y ambos sexos la tocan ,y muchísimos son unos grandes virtuosos. Es tan popular como digamos el baloncesto o algún otro deporte, de hecho lo toman casi como tal, ya que hay muchísimas competiciones de armónica. Me ha tocado varias veces ser juez de ellas y, sinceramente, al estar allí vi a hay niños y niñas de diez u once años que tocan piezas de Mozart o de cualquier compositor clásico con una técnica que ya me gustaría tener , ¡y eso que son solo niños! Luego viene la competición de orquesta de mujeres senior por ejemplo, donde van pasando grupos de unas treinta señoras todas engalanadas de, a partir de 60 años, luego, lo mismo en categoría masculina y en edad juvenil, incluso hay de personas con movilidad reducida. ¡Si no lo ves, no lo crees!

La armónica mueve a miles de personas allí

¿Cómo es esa escena musical tan multitudinaria alrededor de la armónica en Corea del Sur?

En cuanto a artistas famosos en Corea del Sur, hay desde los clásicos solistas de jazz o música clásica, a las orquestas con armónicas de bajos acordes, etcétera. Son propuestas que a lo mejor te tocan un medley de Guns & Roses o Michael Jackson, o ya los celebrities con pelos de colores y luces en los trajes que tocan temas de K-pop con riadas de fans que lloran cuando soplan baladas con sus armónicas, y lo digo en sentido literal. Es otra de esas cosas que si no la ves no te la crees… Le dan tanta importancia a la armónica que un año, en la cena de bienvenida del festival de Seúl, nos vino a recibir y dar la mano el alcalde de la ciudad (que tiene casi diez millones de habitantes). El festival es súper solemne y todo está medido al milímetro. Nos ponen en alguno de los mejores hoteles de la ciudad y, la verdad, en ningún sitio del mundo me han tratado a ese nivel. En cuanto a música en general, aparte de la propia de allí, les interesan todo tipo de estilos de occidente, digamos que son muy curiosos musicalmente y que le dan gran valor a alguien que toca bien un instrumento. A nivel social, es una cultura totalmente diferente a la nuestra en muchos sentidos, híper respetuosa y hospitalaria para muchas cosas aunque, con el paso del tiempo, coja cada vez más elementos de la cultura occidental. Podríamos decir que la expresión ‘Es otro mundo’, aquí va al pelo.

¿Qué les atrae del estilo de un músico gallego afincado en la capital de Alemania?

Esta es la sexta vez que voy a Seúl, además de forma seguida. Solo paré durante los años de la pandemia porque no se hizo el festival y creo que les hago gracia por ser el músico latino exótico. En este viaje, la novedad es que también incluyó actuaciones en China y Taiwán.

Moncho Fernández con la edición especial de la armónica Hohner del Obradoiro que le regaló Coll en 2018. A la derecha, un cartel del festival de Seúl / Cedida

¿Lo más raro comido por ahí?

Un pulpo que aún movía los tentáculos y... un escarabajo.

¿Qué temas del nuevo disco gustan más en Asia? Nómade’ agranda el habitual repertorio de blues para incluir otros estilos.

Pues, el bolero Aceitunera Mocita funciona muy bien allí, y una muiñeira propia que se llama Teu Agruo, que toco solo con acompañamiento de batería (ya que no puedo llevar pandereteiras, que era algo, la verdad, que arrasa) e incluso les gusta escuchar un poco de cumbia.

Fecha de su concierto en Santiago

¿Qué visión hay allá de Galicia?

La gente, o por lo menos aquella con la que trato allí, toda conoce España por sus equipos de fútbol y por los artistas de flamenco, lo ven como un país muy exótico, les llama mucho la atención, la verdad. En cuanto a Galicia, hay bastante gente que conoce el Camino de Santiago.

Primero a la derecha, Marcos Coll, y primero a la izquierda, Filip Jers. Y de rojo, Kim Kyung Hee. Tres intérpretes del reciente festival de armónica de Seúl, posando entre fans (“Los hay de toda edad”) / Cedida

Hay que concluir la charla como siempre: ¿Cuándo habrá un nuevo concierto en casa?

Pues, acabo de cerrar hace pocos días con Fran Reixa (Villasenín), que es buen amigo mío desde la adolescencia en Santiago, la presentación de mi nuevo disco, Nómade, durante un concierto en la sala Capitol que haremos a lo largo del próximo mes de diciembre. Tengo muchísimas ganas de tocar de nuevo en mi ciudad y creo que el sitio es perfecto para ello es esa sala. Y si todo va como tiene que ir, vendrá a colaborar en ese concierto Jairo (Depedro) y la gran mayoría de gente que grabó el disco, así que... ¡habrá un fiestón!