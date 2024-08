“Nuestros recursos humanos son muy buenos, pero los económicos deberían ser el triple”

Derrocha pasión por la labor científica a la que lleva dedicándose más de dos décadas y esa misma energía imparable es la que le lleva a asegurar sin matices que el día en que desaparezca se ocupará en otras cosas porque “yo lo que quiero es ser feliz con lo que hago”. José M. Tubío acaba de obtener una de las 58 Becas Leonardo de la Fundación BBVA, dentro de una convocatoria en la que en el área de Biología y Biomedicina se presentaron 270 solicitudes.

Investigador principal del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la USC, se lamenta de que a la gente le interesen mucho más temas como los deportes.

Acaba de recibir la única Beca Leonardo de Galicia en esta convocatoria de la Fundación BBVA. ¿Qué supone para usted?

Sobre todo nos va a permitir desarrollar un trabajo en concreto que igual de otra forma no podríamos llevar a cabo. Es verdad que ha sido un proceso competitivo, en el que hubo 270 solicitudes y de las que finalmente solo aceptaron cinco, pero también lo es que el límite para pedir estas becas es de 45 años y yo acabo de cumplir los 46, por lo que probablemente sea de los que cuenten con una carrera más avanzada y con más papeletas para obtenerla.

Financiación para una investigación que si no se aparcaría...

Los 40.000 euros hoy en día dan para muy poquitas cosas, sobre todo por cómo se reparte, pero es cierto que los investigadores tenemos siempre ideas, algunas de las cuales no podemos poner en marcha porque son un poco arriesgadas o por falta de presupuesto específico para desarrollarlas. Esta beca nos va a venir fabulosamente para terminar el proyecto, con lo que estoy muy contento, y Paula Otero, la doctoranda que está a cargo de él mucho más, puesto que le va a permitir terminar su tesis doctoral.

¿En qué consiste este proyecto?

Se centra en el estudio del hígado de pacientes con hepatitis B, una enfermedad crónica que afecta al 4% de la población mundial y que implica una degeneración del tejido hepático. Nosotros nos dedicamos a la ciencia básica, con conceptos moleculares muy básicos, intentando comprender cómo los tejidos humanos van envejeciendo. Nuestro material genético va acumulando mutaciones, pero no son iguales en el pulmón que en el cerebro, el corazón o el colon, ya que todos tienen unas dinámicas distintas.

¿Por qué eligieron el hígado?

Como yo soy genetista, estudiamos cómo acumulan mutaciones los tejidos a lo largo del tiempo, y como el hígado está expuesto a muchos factores externos, vimos un nicho en el hígado de los pacientes con hepatitis B. Había estudios de otros tejidos humanos, pero no del hígado de pacientes con hepatitis B, así que nos interesó saber cómo acelera ese proceso de envejecimiento el virus y, una vez tengamos ese conocimiento, ver si hay tratamientos para paliar sus efectos y si se pueden administrar antes de que la función hepática se vea comprometida.

¿Están realizando este estudio con pacientes del CHUS?

No se puede hacer aquí porque el virus de la hepatitis B es muy infeccioso y requiere de unas instalaciones especiales para trabajar con él. Es como cuando surgió todo lo del covid, nos quejábamos de que en Galicia no había laboratorios P3 especiales para trabajar con virus muy infecciosos. En Galicia no hay una unidad especializada en trabajar con hepatitis B, con lo que lo hacemos en colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona. Ahí sí disponen de una unidad específica y con laboratorios para poder manipular el virus.

Hablando de carencias en Galicia, ¿cuáles padece como científico?

Es muy difícil hacer una investigación competitiva desde Galicia, se puede investigar y hacer un trabajo muy bueno porque si algo me ha quedado claro en los más de veinte años que llevo trabajando en esto, es que a nivel humano, en recursos humanos, no tenemos nada que envidiar a ningún país del mundo. De hecho, cuando viajamos fuera, triunfamos.

Entonces, ¿qué es lo que falla?

Claramente los recursos materiales, que es lo que nos ponen en otros sitios. Aquí no hay recursos suficientes y, por mucho que se hace, nunca terminamos de alcanzar el nivel, estaremos igual al de hace quince años en Barcelona, y no digamos en comparación con países como Inglaterra o Estados Unidos. Los investigadores nos hemos formado fuera, somos muy buenos y tenemos mucha formación, pero los recursos para investigación son muy pobres, y eso que aquí hay algunos centros de investigación muy buenos. Yluego hay otras cuestiones porque nos está costando mucho encontrar estudiantes de doctorado e incluso investigadores postdoctorales. Está siendo muy difícil sobre todo después del covid. Ahora hay más gente que prefiere trabajar en la industria y no académicamente, probablemente porque los salarios son mucho más altos, y eso nos está afectando porque los mejores se están yendo.

Fuga de talentos no sólo al exterior, sino a la industria privada...

Sí, está siendo difícil retener ese talento y los recursos deberían triplicarse. La media de los proyectos son de 120.000, 150.000 euros para tres años, y eso es muy poco dinero. Yo creo que habría que triplicar el presupuesto destinado a investigación.

Oyendo a los políticos, se diría que sí ha aumentado la inversión...

Pero no es verdad, al final son palabras vacías. Con el covid sí que hubo alguna inversión, pero insignificante y con un seguimiento muy malo de esa inversión. La investigación no es un tema como el deporte, a la gente le interesa más saber cómo queda el Real Madrid el fin de semana que los nuevos avances frente al cáncer. Ésa es la realidad, es muy triste, pero al final los dineros van un poco destinados en función de los intereses de la gente.

“La Ley de Ciencia estuvo mal enfocada desde el principio”

¿Hubo mejoras con el covid en el ámbito científico?

Hubo un incremento del interés general por la ciencia, pero en cuanto desapareció el estímulo, la gente se olvidó, y yo no creo que hubiera mejoras, ni tampoco pienso que lo sea la nueva Ley de Ciencia.

¿Por qué no ve bien esa ley?

Porque creo que ha estado mal enfocada desde el principio. Hay cuestiones en ciencia que no deben ser comunes a otros trabajos. Es muy importante asegurar el futuro laboral de quienes trabajan en ciencia, y no debe estar supeditado a proyectos de investigación, no puedes contratar a una persona de forma indefinida sabiendo que el contrato es de tres años porque tu proyecto no va más allá. Es engañar.

¿Qué se debería haber hecho?

Definir la evolución de los proyectos de investigación, la carrera de un científico y generar nuevas figuras para no supeditar el contrato de un investigador a que pueda dar docencia en una universidad, ya que no todo el mundo quiere hacerlo. Al final, el gran problema es que hay que triplicar los presupuestos y que esa cuantía se destine mejor.

¿A qué se refiere?

A que hay gente muy aprovechada. Es muy triste ver cómo se pierde dinero, se están financiando proyectos que tú como científico sabes que no tienen ningún sentido. Por eso insisto en que habría que hacer una distribución de los recursos mucho más sensata.

¿Qué le anima a seguir pese a todos esos inconvenientes?

Yo estoy en ciencia hasta que me aburra, no me gusta hacer algo que no me apasione, y el día que la ciencia no lo haga, me dedicaré a otra cosa. Y lo que sí tengo claro es que me jubilaré a los 65 porque es una pasión, pero hay que dejar paso a las nuevas generaciones.