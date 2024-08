Por qué sacar el carnet de conducir ya no es una prioridad para los jóvenes de Santiago

Al cumplir los 18, uno se prepara para muchos cambios en su vida, y uno de ellos es sacar el carnet de conducir, algo que se podía apreciar en los altos niveles de matrículas tras el final de la Selectividad, ahora la ABAU. Y si bien es cierto que durante un tiempo esto era una realidad constatable, ahora los expertos, como Suso Vilariño, de la Autoescuela Santa Eulalia, aseguran que ha habido un cambio en el perfil de los aspirantes. “O perfil medio dun alumno para o permiso B ten entre 20 e 24 anos. Estes estudantes adoitan ser universitarios ou persoas que remataron os seus estudos e que acaban de entrar no mercado laboral”. Según explica Vilariño, el estereotipo de persona de 18 años que no puede esperar a sacarse el carnet de conducir aún existe, pero en menor medida. “Agora, sinto que a xente nova non ten tanta urxencia para sacar o permiso con 18 anos, e considero que un factor importante son as facilidades que hai co transporte público, e que ao final do día ter un vehículo e mantelo é moi caro”.

“El carnet no me hacía falta”

En el caso de Sol, una chica de 23 años que acaba de sacarse el carnet de conducir. Para ella el permiso B no fue una necesidad hasta que se vio a las puertas del mercado laboral. “No me saqué el carnet de conducir antes porque no me hacía falta, y aunque tenía cierta motivación para conseguir libertad de movimiento, no me corría prisa. Estaba estudiando, y hasta que no me planteé buscar trabajo, no me apunté a la autoescuela”, explica Sol. Esta chica expresa que su situación no es especial, puesto que en su grupo de amigos la mayoría ha tenido un a experiencia similar a la suya, quitando algunos que sí se lo sacaron con más urgencia por vivir en zonas mal conectadas mediante el transporte público.

Pero este envejecimiento no es el único factor que ha cambiado en el perfil de estos estudiantes, ya que ahora ha desaparecido esa ola de matrículas en los meses de verano, esparciéndose más a lo largo de todo el año, apunta Vilariño. “Cada ano temos máis estudantes, e isto leva ocorrendo dende 2021”. Ahora las matrículas a las autoescuelas se realizan a lo largo del año, pasando de 120 a 160 este ejercicio. Esto también se traduce en un mayor tiempo de espera para las prácticas, siendo normalmente de alrededor de dos meses.

El permiso B por 1.000 euros

Sacar el carnet de conducir no es barato, y en Compostela la media del precio de la práctica es de más o menos 20 euros, siendo más barato que en Vigo, donde está en 30 euros. “Sacar o permiso a día de hoxe custa cerca de 1.000 euros, máis ou menos, que é un prezo elevado, pero penso que é asumible para a xente que o queira”, señala Vilariño. Calculan en Santa Eulalia que, de media, un alumno precisa 30 prácticas para sacarse el carnet, que en el momento actual se encuentran a 24,40 euros/sesión.

Sin embargo, esta no fue la experiencia de Sol, que tuvo que realizar cerca de 60 prácticas para sacar el permiso. “No recuerdo el número exacto, pero acabé haciendo cincuenta y pico porque me ponía muy nerviosa y suspendí el examen práctico dos veces. Pero creo que acabé haciendo tantas prácticas porque realmente estaba nerviosa, no porque se estuvieran aprovechando de mí”, relata Sol.

Visibilidad de la amaxofobia

Vilariño remarca que notan una subida en personas que acuden a las autoescuelas con una fobia a conducir un automóvil. A este tipo de miedo desproporcionado e irracional al manejo de un vehículo se le denomina amaxofobia, un terrible miedo a conducir que se manifiesta en ataques de pánico cuando se ponen al volante. Según comenta Vilariño, “este tipo de alumnos que sofren de amaxofobia xa existían antes, pero nos últimos anos notamos un aumento no número de xente que se apunta por isto e que non esconde o problema”.

La autoescuela Santa Eulalia cuenta en la actualidad con una psicóloga que ayuda a estos alumnos a perder el miedo a ponerse al volante, un servicio que ya existía desde hace años, pero que únicamente se ha publicitado tan abiertamente en los últimos tiempos.