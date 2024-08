El santiagués Rafa Anido dará conciertos en Francia y Portugal con su nuevo disco 'Signora Anido 20'

El músico compostelano Rafa Anido dará conciertos en Francia, Portugal y Madrid a lo largo del próximo otoño. Presentará los temas de un nuevo disco llamado Signora Anido 20, cuya edición en vinilo se puede comprar en Santiago en locales como El Muelle 1931 (Rúa de San Pedro) y A Reixa Tenda (Horreo). Es un álbum editado por Ferror Records, Ulomanía Coop., Pafff Bum Discos, Verdadeiro Rap, PELUQ art, Ansua Records.

Conciertos

Rafa Anido tiene por delante una gira de conciertos con estas fechas: el 12 de septiembre en Santander (Rockbeer The New), el 13 en Tarbes (Francia; Celtic Pub), el 14 en Marsella (Fr. ; Leda Atomica Musique), el 15 de en Grenoble (Fr.; Le Local Autogenéré), el 12 de octubre en Portalegre (Portugal; Cae- One Man Band Festival), el 13 en Guarda (Port., -Teatro Municipal; O. M. B. Festival), el 24 de octubre en Vigo (La Fábrica de Chocolate, junto a Catalogue) y el 21 de noviembre en Madrid (sala El Juglar, con Torso).

Apoyo de sus sobrinas y su hermano Diego Anido

El LP incluye en su interior dibujos de Roberta Anido, Carmelo Anido, Rafa Anido, Saba Castiñeira y Uma Castiñeira. “Estando como está de caro fabricar un disco de vinilo, hemos reducido al máximo los costes y para la hoja interior hemos pedido la ayuda de nuestras sobrinas”, comenta el músico santiagués en sus redes.

Rafa Anido comenzó con el proyecto Señor Anido en 1999, y ya ha editado de forma artesanal e independiente una veintena de grabaciones, con querencia por el punk, el , garaje, el noise rock o la electrónica... con influencias de Stooges, Sonics o Spacemen 3, entre otras.

Además, pasó por grupos de la capital gallega como Hemisferio Izquierdo o Taxi Driver, aparte otras aventuras, siempre militando en el underground musical gallego.

Hermano del actor Diego Anido, el músico picheleiro contó con él para protagonizar el video de Atento, uno de los temas de su anterior trabajo, Sr. Anido 19, (Ulomanía coop / Ferror Records / Puff Bum / Peroquébien / Mamá Vynila / Ansua / PELUQart).