Más ‘músculo’ urbanístico en Lamas de Abade con una nueva parcela para vivienda protegida

La zona de Lamas de Abade continúa aumentando su músculo urbanístico, después de que la junta de gobierno local autorizase ayer “a transmisión da parcela de protección denominada BB-8 do SUNP-12” a Compostela 2024, Sociedade Cooperativa Galega, “por un prezo non superior á cuantía establecida no prego (750.000 euros, máis IVA)”, indicaron ayer desde Raxoi. En la zona se construirán viviendas protegidas. Hace poco más de un mes, el pasado 24 de junio, el Concello también daba luz verde a la licencia para la construcción de doce pisos de promoción pública en la calle Constantino Limia Nogueira, situada también en Lamas de Abade, en este caso en la parcela BB-5 del SUNP-12. El inmueble contará con garajes y trasteros y será edificado por Constructora Consvial SL por un importe de 2,5 millones de euros. Desde el inicio de las obras el plazo máximo para su finalización será de 15 meses, según consta en los pliegos del concurso público a través del que se adjudicaron los trabajos.

Este último fue el primero de los tres bloques de vivienda protegida que levantará el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) en esta zona de la ciudad que obtuvo la licencia de obra. El organismo autonómico prevé erigir en la parcela BB-3 otro inmueble que contará con 24 pisos y para su construcción destinará 4,63 millones de euros. Además, en el barrio de O Castiñeiriño se retomarán las obras iniciadas en 2021 en otro edificio, que contará con otras 24 viviendas por un importe de 4,39 millones. Esta actuación ya cuenta también con licencia de obra.

En total, 60 casas de promoción pública serán adjudicadas en régimen de alquiler entre las personas inscritas en el registro único de demandantes de vivienda en Santiago, pero los usuarios todavía tendrán que esperar, puesto que desde que arranquen las obras los contratos contemplan un periodo de entre 12 y 18 meses para finalizarlas dependiendo del inmueble.

Asimismo, en la primera sesión ordinaria de agosto, la junta de gobierno local también otorgó otras 8 licencias: 2 de rehabilitación de edificios, 1 de reforma, 3 de demolición y 2 de parcelación.

Por otra parte, Raxoi acordó adjudicar la obra de pavimentación de la rúa das Baleixas, en Marrozos, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (plan único de concellos) POS+ 2023, a Obras y Viales de Galicia, S.L, que presentó una proposición económica de 46.220 euros (base imponible de 38.198,35 € más IVA del 21% de 8.021,65 euros).

“As obras a realizar, que contan cun prazo de execución de dous meses, consisten, en primeiro lugar, na limpeza e acondicionamento da marxe do viario. Tras isto, procederase ao saneamento das zonas deterioradas mediante a aplicación de macádam e un tratamento semiprofundo. Finalmente, realizarase un triple tratamento superficial no ramal principal e un dobre tratamento superficial nos ramais secundarios”, indicaron este lunes desde el Concello.

Además, se aprobaron los precios públicos y los reducidos en las actividades regulares y estables de la red de centros socioculturais del curso 2024-2025 y se dio cuenta de la programación en los distintos centros, que será presentada en las próximas semanas. También se acordó adscribir la Casa das Máquinas a la Concellería de Centros Socioculturais para su uso.