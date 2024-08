Sin UCI en Conxo hasta mediados de septiembre tras trasladar las cuatro camas abiertas al Clínico

El Provincial de Conxo se queda sin Unidad de Cuidados Intensivos al menos hasta mediados de septiembre, tras trasladarse al Clínico de Santiago las cuatro camas que permanecían abiertas en el hospital durante la época estival como consecuencia de la falta de personal, después de causar baja por incapacidad temporal una de las facultativas de dicho servicio, según se denunció ayer desde CIG-Saúde.

Una situación que su delegada sindical Irene Tato califica, en conversación con este periódico, como “moi perigosa” al quedarse el centro hospitalario únicamente “cunha facultativa de medicina interna e dúas facultativas anestesistas, pero no con persoal con coñecementos específicos e de distintas categorías”, y se pregunta si ante una emergencia “terán incluso que chamar ao 061 ou mobilizar recursos do Clínico”.

Insiste en que sigue habiendo cirugías que pueden derivar en complicaciones o producirse paradas cardiorespiratorias en alguno de los pacientes, ante las que “haberá que mobilizar efectivos doutros lados ás carreiras, e oxalá que ninguén quede polo camiño”, y será así desde el pasado 1 de agosto y al menos hasta el 15 de septiembre porque, como indica, “non se sabe que pasará entón por exemplo se esa traballadora segue de baixa, xa que non hai previsión de nada, nin captación de recursos humanos, e se non melloran as condicións laborais, os profesionais optan por outros servizos máis atractivos o marchan a outras áreas sanitarias con mellores condicións”.

Reubicadas en el Servicio de Reanimación

Se muestra también muy crítica con el hecho de que aunque esas camas del Provincial iban a ser trasladadas en un primer momento a la UCI del Clínico, finalmente se han llevado al Servicio de Reanimación “e a ver como se vai xestionar isto e que vai pasar se Rea peta, que pasa todos os veráns”.

Ante este escenario, CIG-Saúde de Compostela denuncia la falta de previsión y de planificación del servicio, y recuerda que ya en 2020 el personal de la UCI del Clínico mantuvo una huelga por las malas condiciones laborales existentes, alcanzando un compromiso para la elaboración e implantación de un plan funcional que recogiese los servicios humanos, los materiales y el plan de formación precisos para que el servicio pudiera prestar la asistencia sanitaria como es debido.

Falta de planificación

Sin embargo, recalca que “a día de hoxe este plan está metido nun caixón e non se fixo efectivo”, como así lo demuestra desde su punto de vista el hecho de que una sola incapacidad temporal haya provocado el cierre temporal de toda la unidad.

Para Irene Tato “é notoria a falta de planificación, de relevo xeneracional e a falta de contratos dignos a o persoal facultativo, que deciden abandonar esta área sanitaria buscando mellores condicións laborais”.

Su sindicato defiende la necesidad de que el Hospital Provincial de Conxo mantenga también abierta su UCI durante el período estival para proporcionar los cuidados precisos a los usuarios del mismo, puesto que aunque “se reduciron o número de cirurxías, segue habéndoas e pode haber outras urxentes e pacientes susceptibles en calquera momento de coidados máis específicos como poden ser os de coidados intensivos”.

Una vez conocido el cierre de la UCI del Provincial, desde la Gerencia del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza se subraya que “a atención urxente ante un agravamento dos doentes de Conxo está totalmente garantida”, teniendo en cuenta además que “os doentes de gran complexidade e, polo tanto, maior posibilidade de precisar atención nunha UCI, son ingresados no Clínico”.

Bajas sobrevenidas

Tras indicar que se acordó concentrar la atención en la UCI del Clínico de forma temporal “co propósito de ser máis eficientes e manter a asistencia de calidade” ante las bajas “sobrevidas entre o persoal de Medicina Intensiva”, se señala que se decidió “trasladar ao persoal de enfermería para dar cobertura ao aumento de camas na UCIdo Clínico, o que permitirá dar resposta a esta situación inesperada”.

Creación de una guardia específica en el Provincial

El CHUSpone asimismo el acento en que se acordó “crear unha garda específica de atención urxente no Hospital de Conxo atendida por persoal específico”, con lo que entiende que se mantiene “o compromiso da xerencia de proporcionar unha atención médica da máis alta calidade e seguridade para toda a cidadanía”, dentro de un objetivo en el que enmarca el traslado de la UCI de Conxo como “unha medida necesaria para continuar ofrecendo coidados intensivos de calidade ante as circunstancias actuais e puntuais as 24 horas do día”.

Por otra parte, afirma que el 29 de julio se reunieron con la comisión de centro para informarles de las medidas ante esta situación y se mantuvo informados a los diferentes estamentos profesionales afectados, a los que se agradece la colaboración.

Por último, incide en “o compromiso da actual dirección de abordar a situación estrutural da Unidade de Coidados Intensivos” del área.

