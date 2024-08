Vecinos de Pontepedriña denuncian una ola de robos: "Entran en las casas sin romper las cerraduras, en un caso con el dueño dentro"

Una nota colocada en el centro sociocultural de Pontepedriña advierte de una ola de robos en domicilios que ha puesto en alerta al barrio en las últimas semanas. Otra nota similar emplazada en el portal de un edificio de la rúa Ulla pretendía cumplir el mismo objetivo, pero desapareció horas después de que la Asociación de Vecinos de este distrito compostelano la colocase. Los dos escritos buscan prevenir a los residentes de los robos en viviendas que vienen produciéndose en el barrio y alrededores desde el pasado mes de junio.

"(Los ladrones) deben de ser expertos porque entran en las casas sin romper las cerraduras. Buscan dinero y joyas pero no dejan las viviendas desordenadas. Cuando los perjudicados se dan cuenta del robo pueden haber pasado días", explican a EL CORREO GALLEGO miembros de la citada asociación vecinal. Tienen constancia de al menos cinco robos en viviendas entre los últimos días de junio y los primeros compases de julio y entre los afectados hay incluso un miembro de su junta directiva. Remarcan también que esta oleada de robos en viviendas no afecta únicamente a Pontepedriña, "también un poco más arriba, pasando El Corte Inglés (Rúa do Restollal) se han producido casos".

La Asociación de Vecinos pide "mucha precaución" porque hace semanas un residente del barrio les contó que habían entrado en su casa mientras él estaba dentro. Las pautas que aconsejan son sencillas: "No dejen portales abiertos y estén atentos a quién le abren la puerta (del edificio); también si ven a personas extrañas paseándose por los edificios con cualquier disculpa". Todo ello después de que los vecinos celebrasen una reunión en junio, tras producirse los primeros robos, en la que varios asistentes denunciaron el deterioro del barrio y acordaron informar a la Policía Local, que ofreció aumentar la vigilancia en la zona.

"Los vecinos se quejaron en aquella reunión de que el barrio está muy abandonado. Hay más jaleo, más broncas en la calle. Hay quien culpa de estos robos a extranjeros pero no creo que sea así. En junio sufrí un episodio por la calle Clara Campoamor que solo terminó en un susto y aquel hombre era galego galego", cuenta un miembro de la asociación vecinal.

Lo que denuncian los vecinos de Pontepedriña parece una precuela de los hechos sucedidos en Fontiñas a mediados de julio, cuando una nota anónima pegada en uno de los portales del barrio alertaba sobre intentos de robo en domicilios vacíos porque sus dueños se habían ido de vacaciones. "Estos días de fin de semana han estado marcando las puertas de las viviendas con una especie de hilo de pegamento que unen al marco superior con el objetivo de robar", rezaba la nota, que explicaba que estas marcas pueden confundirse con un "hilo de tela de araña", por lo que pedía extremar las precauciones y alertar a la Policía en caso de encontrarse a alguien ajeno al portal en su interior.

El día 14 de julio, una familia de Fontiñas encontró su piso revuelto después de que uno o varios ladrones accedieran a la vivienda llevándose consigo joyas y relojes de alta gama. Los ladrones también accedieron a la vivienda sin dañar la puerta. Según los vecinos, un grupo organizado estaría intentando aprovechar las fechas estivales en Compostela para intentar cometer robos en casas vacías.