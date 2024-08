Comienzan las obras de un edificio de 12 viviendas de promoción pública en Lamas de Abade

Los trabajos de construcción de 12 viviendas de promoción de pública en la rúa Constantino Limia Nogueira, situada en Lamas de Abade, en concreto en la parcela BB5 del SUNP-12, ya están en marcha desde este jueves. Las obras se prolongarán durante 13 meses, con lo cual las viviendas se estrenarán “no verán do 2025”, indicó ayer la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quien, acompañada por la alcaldesa en funciones de Santiago, María Rozas; y el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, supervisó el inicio de los trabajos. Ubicado en la rúa Constantino Limia Nogueira, 4-10, el edificio contará con garajes y trasteros y será edificado por la Constructora Consvial SL, por un importe de 2,5 millones de euros. "A Administración autonómica segue a avanzar no compromiso para facilitar á cidadanía o acceso á vivenda digna, de calidade e accesible”, indicó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, antes de detallar las características del futuro inmueble: "Contará con planta baixa e dúas plantas altas e 12 vivendas de 3 e 2 dormitorios, todas elas con terraza".

Asimismo, la conselleira subrayó que la Xunta promueve en la actualidad en Santiago "outras 48 vivendas de promoción pública noutras dúas parcelas en Lamas de Abade e O Castiñeiriño, que aborda unha vez concedida a licencia municipal". Las 24 previstas en Lamas de Abade "están adxudicadas e comezarán este mesmo verán e as 24 do Castiñeiro xa están en marcha, de xeito que se prevé que ambas estean rematadas tamén ao longo do vindeiro 2025", destacó Martínez Allegue. En el conjunto de las tres promociones, la Administración autonómica realiza una inversión de 11,4 millones de euros.

Desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas señalaron que estas 60 viviendas se adjudicarán "unha vez rematadas en réxime en alugueiro entre persoas que estean inscritas no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda". “Con estas promocións seguimos a incrementar o parque de vivenda pública en Galicia. Seguimos construíndo fogar e construíndo un futuro mellor para moitas familias”, afirmó Martínez Allegue, quien apuntó, además, que, en la actualidad, "o IGVS é propietario de 271 vivendas de promoción pública en Santiago, adxudicadas en réxime de alugueiro social, e que se traballa co Concello na cesión de parcelas municipais para construír vivenda, dentro da Estratexia de Solo Residencial que ten en marcha a Xunta".

Tras la presentación oficial del inicio de las obras de 12 viviendas de promoción pública en Lamas de Abade, el concejal de Urbanismo de Santiago confirmó la cesión de dos parcelas en la zona de Volta do Castro para la construcción de un total de 36 viviendas (18+18) en dos bloques. "Se corresponden con el SUNP-22, que permitirán construir 36 viviendas de promoción pública, y permitirán completar esa pieza del SUNP-22", afirmó Iago Lestegás.