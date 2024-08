Sara Santos: “Si los equipos de fútbol pueden llevar publicidad de cerveza, ¿por qué nuestras terrazas no?”

“Somos los conejillos de indias, ¿por qué todos los experimentos los hacen con hostelería?”. Así expresa Sara Santos la posición de la Asociación de Hostelería Compostela ante la posible nueva normativa que amenaza contra la promoción de las marcas de bebidas alcohólicas en los establecimientos cercanos a zonas infantiles.

Este anteproyecto de ley de prevención de consumo de alcohol y de sus efectos en personas menores de edad fue presentado el 30 de julio por el Ministerio de Sanidad, un texto en el que se pretende “crear un marco integral para proteger la salud de los menores y promover un consumo responsable de alcohol en la sociedad”, según Sanidad. Dentro de las obligaciones preestablecidas en este proyecto, una de los puntos se centra en limitar la exposición de bebidas alcohólicas en publicidad, siendo una de estas formas de promoción los anuncios de bebidas alcohólicas, o marcas asociadas a las mismas –incluidas las '0,0'– en hostelería. La prohibición sería para todos los anuncios en un radio inferior a 200 metros lineales de los espacios frecuentados por menores, entre ellos parques, colegios e institutos, así como lugares de ocio infantil o centros sanitarios. De este modo no sería posible contar con mobiliario en los bares –mesas, sillas, servilleteros y sombrillas– patrocinados por marcas de cerveza y otras bebidas etílicas.

Las intenciones de Sanidad no han sido acogidas de manera positiva por los hosteleros de Compostela. Santos augura que la nueva normativa del Ministerio les puede llegar a costar mucho dinero.

Pérdidas para la hostelería y para las marcas de alcohol

La presidenta de Hostelería Compostela y directora del hotel rúa Villar desde 2004, expresa que esta medida le parece un “experimento” y que siente que siempre es el papel de la hostelería sufrir este tipo de pruebas. “Este tipo de experimentos siempre los hacen con la hostelería, como durante el Covid, ¿te acuerdas de las mamparas que nos mandaron instalar? Aquella fue una inversión carísima que después se quedó en nada”, apunta Santos.

La hostelera añade que por mucho que esté de acuerdo con la idea de educar y enseñar a la gente qué se puede y qué no se puede hacer, no comparte el tipo de medidas que se han decidido tomar. “Se debería enseñar y educar, y sancionar a quien no cumpla con las normas, pero no imponer un castigo general que va a afectar a todo el sector. Que hagan unas normas, que se entiendan y que sean de uso obligatorio, pero que dejen de experimentar”, un sentimiento que como anuncia, comparte toda su directiva. Porque desde el punto de vista de Hostelería Compostela, si se impone esta norma para controlar la exposición de los menores al alcohol, también se debería controlar en otros campos, “yo no puedo tener una sombrilla con publicidad, pero los equipos de fútbol sí pueden llevar el logo de una marca de cerveza, ya está bien de meterse siempre con hostelería”, expone Santos.

La presidenta de Hostelería Compostela calcula que si se sigue adelante con esta normativa, esto le supondrá un gasto cuantioso a los hosteleros compostelanos, que se verán obligados muchos a cambiar y adquirir nuevo mobiliario para sus locales. Asimismo, resalta que al igual que una gran pérdida para hostelería, las marcas grandes de bebidas alcohólicas van a perder un medio de publicidad que les funciona, que son “campañas importantísimas en las que invierten mucho dinero, que les pregunten a ellos qué les parece todo esto”.

Otros puntos dentro de la posible normativa

Dentro de la normativa estatal, además de esta norma polémica, se incluyen otros puntos que cumplen con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol –retrasando la edad de inicio–, proteger las consecuencias del consumo y reducir los episodios de consumo intensivo en este grupo vulnerable.

Otro de los puntos es que se prohíbe el consumo de alcohol para todas las personas en centros docentes; centros de protección de menores y residencias de estudiantes que admitan a personas menores de edad; en otros centros de menores o destinados a su uso; y en centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido expresamente para personas menores de edad. Tal y como expresaron fuentes de Sanidad en un encuentro con medios, un concierto de Aitana no entraría en esta categoría –su público objetivo no son solo menores–, pero sí un espectáculo de 'Luli Pampín', artista infantil.

Asimismo, también se prohibirán otros tipos de anuncios en productos, programas o bloques de promoción, de cualquier servicio de comunicación audiovisual o de plataformas –extendiendo el veto a sitios web y entornos digitales– que sean objetivamente destinadas de forma principal o mayoritaria a personas menores de edad.

Por otro lado, también e pretende que sea el fin de frases como “consumo responsable” o “consumo moderado” en piezas publicitarias.

Santos considera que la posible prohibición que invisibiliza el alcohol en los entornos infantiles no va a conseguir que la gente deje de consumir, poniendo de ejemplo que el caso del tabaco, “¿tú crees que la gente dejó de fumar porque dejaron de salir anuncios de marcas de tabaco en la televisión? No lo creo” expresa la presidenta de Hostelería Compostela.

Anteproyecto de ley aún en proceso de trámite

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta normativa se encuentra en fase de trámite, ya que aún es necesario que el anteproyecto de ley recabe los informes del resto de ministerios, así como de otras instituciones y organismos en la Administración con competencias en los ámbitos que se regulan. También es necesario, que antes de que se apruebe la ley, se de trámite de audiencia a entidades cuyos fines asociativos, derechos o intereses pudieran verse afectados por la nueva regulación que pretende instaurar Sanidad.