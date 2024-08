Esta tienda del casco histórico promociona durante agosto el trabajo del Refuxio de Bando y recoge alimentos

En rúa das Orfas, se encuentra Maravalla, una tienda de cosmética natural y jabones que este mes ha colaborado con Refuxio de Bando dentro de la campaña 12 comercios 12 sensibilidades, una iniciativa del Concello de Santiago que se ha desarrollado desde el departamento de comercio y servicios sociales, comenzando en enero, en el que cada mes, un establecimiento comercial visibiliza una entidda social y una causa social de Compostela.

Durante agosto --y hasta que termine el mes-- la tienda Maravalla será la protagonista de esta iniciativa, y recogerá alimentos para animales que serán donados a Refuxio de Bando.

Y hoy, con motivo de la participación de este comercio en la campaña, visitaron la tienda la concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, el concelleiro de Sustentabilidade Ambiental e Dereitos Animais, Xesús Domínguez, e a directora do Refuxio de Bando, Olalla García, siendo recibidos por la propietaria del negocio, Ana Porto.

La propietaria comentó durante el encuentro que ella adoptó ya hace años una mascota en el refugio, así que cuando se le presentó la oportunidad de escoger la causa social que apoyaría con su comercio, no tuvo dudas. Porto se encargó a lo algo de este mes de recoger cualquier alimento para gato y perro en la tienda. Todas las personas que donen, sea la cantidad que sea, entran en un sorteo por un vale para gastar en el comercio. En total, se rifarán a final del mes cuatro vales por el valor de 25 euros. "Ao ser un mes moi relaxado, decidimos recoller alimentos e explicar como funciona Bando dende o noso negocio, e ademais de alimentos, as aportacións económicas son benvidas", añadió Porto.

Durante la visita, el concelleiro de Sustentabilidade Ambiental e Dereitos Animais, expresó su agradecimiento ante la organización de esta campaña y destacó la "importancia de implicarse no coidado dos animais e visibilizar a adopción, para que cando a xente pense en ter unha mascota, teñan en mente visitar o Refuxio de Bando, onde se atopan cans e gatos que teñen moitas ganas de pertencer a unha familia".

Periódicos, pienso, difusión y leche en polvo

A su vez, la directora de Refuxio do Bando apuntó que existen muchas formas de ayudarlos, y que difundiendo los animales que tienen en redes sociales es una de ellas, o acogiendo mascotas, si uno no puede o quiere adoptar. Pero, en caso de querer aportar donaciones materiales "posibles doazóns poden ser xornais, que empregamos para as gaiolas, e tamén pienso, sexa para cahorros ou gatiños, para cans e gatos adultos, tamén de dietas especiais, como renal, gastroinstentinal, e incluso normal, que gastamos moito" explicó García.

Además, añadió que este es un buen mes para esta campaña, ya que cuentan con muchas crías de gatos y que necesitan leche en polvo para poder alimentarlos.

En septiembre, será el turno de Cousas do Campo e Daqui Darrederee; la juguetería EscondiT y la Obra social de Pediatría, en octubre; María Brey Deseño y la Cociña económica en el mes de noviembre; y por último, para despedir el año, QuenllaSCQ y lasolvidadas.org, en diciembre.