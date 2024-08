Os populares de Santiago volven denunciar a ausencia de mantemento das zonas verdes da capital galega. Nerea Barcia, concelleira do Partido Popular de Santiago, asegura que “o BNG estase a rir dos veciños posto que, pasada a metade do verán, Santiago está a monte, temos a cidade convertida nunha verdadeira selva”, por non terse realizado os traballos de roza e limpeza de fincas municipais, indican.

O PP denuncia que o BNG ten a Santiago convertido nunha selva pola falta de traballos de rozas

Xa no pasado mes de xuño, Barcia reprocháballe ao Concello que non publicase o calendario de rozas e consideraba surrealista a resposta do Concello, quen apuntou en que en maio non se puideran realizar os traballos por mor da chuvia.

Fontes de Raxoi insisten en que o Concello non roza en meses de moita choiva porque a maleza volve crecer instantáneamente. Tamén replican que non existe ningún calendario de rozas, senón unha obriga de facelo.

No caso de Santiago, ademais, os traballos execútanse dúas veces por ano. Nestes momentos estase acomentendo a primeira das rozas e xa se retirou a maleza de 22 das 24 zonas previstas no rural, apuntan dende Raxoi. “No entorno urbano hai actuacións continuas, pero non se usan herbicidas por ser canceríxenos”, explican.

‼️ @borja_verea: "Nunca se pagou tanto para ter a cidade limpa e nunca tan sucia estivo".#MáisSantiago pic.twitter.com/JdDdTztKE0 — PP | Santiago (@PopularesStgo) August 6, 2024

Pero Nerea Barcia sinala que “tristemente, isto era algo que se sabía que ía a pasar, posto que o BNG xa enganou aos santiagueses escondendo o calendario de rozas e os retrasos destes traballos foron a tónica xeral, chegando así á primeira semana do mes de agosto cos deberes por facer”.

Barcia asegura que “o que ata o de agora parecía que era un problema que soportaban, de forma indecente, só os habitantes do rural, nun ano, os nacionalistas conseguiron a triste meta de que sexa un problema grave para toda a cidade, xa que afecta tanto a xardíns, como a gabias ou mesmo as medianeiras e cruces das estradas, o que supón un perigo tanto para peóns como para vehículos, ao dificultar gravemente a visibilidade”.

Os populares aseguran que “a imaxe de todo Santiago é de total abandono, xa que a maleza crece sen control, tapando sinais de tráfico; e un escenario de herba seca de gran altura, nos distintos espazos, ata agora verdes, de Compostela que percorre a cidade; e esta situación repítese por calquera punto cardinal da capital de Galicia”.

Por todas as zonas

A edil popular insiste en que da igual desprazarse ata a avenida de Barcelona ou aos distintos barrios e parroquias: “Fontiñas, Meixonfrio, Salgueiriños, Vite, Nemenzo, Sar, San Lázaro, Amio, Lamas de Abade, a rúa da Caramoniña, Angrois, A Choupana, San Xoán de Fecha, Conxo, Busto ou mesmo, entre outros, o monte Pedroso, que ademais do perigo para peóns, ciclistas e vehículos, é unha zona moi sensible en cuestión de lumes” .

Sancións por falta de limpeza en fincas

Así mesmo, a concelleira popular destaca que son moitos os veciños que recibiron advertencias do Concello de que ían a ser sancionados se non procedía a limpar as súas fincas, tal e como indica a ordenanza, pero, subliñou, “o que non é de recibo, é que os primeiros en saltarse a normativa sexan os propios nacionalistas tendo moitas fincas municipais en total abandono, cando son os primeiros que terían que dar exemplo”.

Por todo isto, “desde o Partido Popular, reclamámoslle ao goberno nacionalista que traballe e se tome en serio á cidade”, xa que a Santiago, subliñou, “non pode seguir nestas condicións, sobre todo, tendo en conta que estes traballos, como os das rozas, tiñan que ter empezado en abril e, a estas alturas do ano, sobradamente rematados”.

A popular reitera a denuncia que leva facendo o Partido Popular de Santiago desde hai meses: “Só percorrendo rúas e barrios composteláns”, agregou, “é sinxelo ver os bordes das beirarrúas sen arranxar e cheos de herbas e maleza, o que supón graves inconvenientes para o tránsito de persoas e unha pésima imaxe que se proxecta da cidade”.