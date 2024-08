Residentes encamados a 29 grados en la DomusVi de Pontepedriña, sin aire acondicionado desde 2023

Con una temperatura que en torno a las seis de la tarde del último domingo de julio rondaba los 29 grados en el interior de la habitación de un residente encamado en la DomusVi de la Fundación José Otero-Carmela Martínez, la situación que se vivía en esta residencia de Pontepedriña era de “bochorno insufrible”, tal y como describía en conversación con este periódico Mercedes Rodríguez, familiar de dicho usuario, quien explicaba que el aire acondicionado se estropeó el año pasado sin que hasta la fecha se haya procedido a arreglarlo porque entonces vieron que “era un problema gordo”.

Falta de medidas

Ante esta falta de medidas para solucionarlo y con las elevadas temperaturas que había que soportar en la habitación de su madre, decidió pedir explicaciones a la empresa, si bien asegura que “no me contestó nadie, así que llamé a la asistenta social y me dijo que lo sentía muchísimo, pero que no se podía arreglar de un día para otro, y que ya pasaba la denuncia” a los responsables de la residencia.

Como consecuencia de la falta de interlocución con la entidad encargada de la gestión de la Camilo Otero, Mercedes Rodríguez optó por trasladar su protesta a Inspección de las residencias de mayores, sin que por el momento tampoco se le haya comunicado nada al respecto, y señala que cuando acudió este pasado fin de semana a visitar de nuevo del a su familiar, lo que pudo comprobar es que todas las persianas de la tercera planta, “en la que están todos los encamados y grandes inválidos”, estaban bajadas como única medida para hacer frente a las elevadas temperaturas en el interior del edificio.

Apunta que ante la queja de allegados de otro usuario, “la solución que le proporcionaron fue instalar un ventilador en su habitación”.

Sin asistencia médica durante los fines de semana

Mercedes Rodríguez señala en su denuncia ante Inspección que “el hecho de que el aire acondicionado lleve un año sin funcionar responde a la deshumanización de la gestión de esta residencia por parte de la empresa gestora, que no tiene otro objetivo que tirar del máximo de beneficios con el menor coste posible”.

En este sentido, apunta que “mi madre entró hace doce años, fue de las primeras, y vemos cómo se está deteriorando a todos los niveles, con un nivel de mantenimiento cero pese a que cuando la inauguraron era impecable”.

Escrito ante Inspección

De hecho, en el escrito ante Inspección alude a la escasez de personal encargado de los residentes y del mantenimiento de la residencia, “en numerosas ocasiones “duplicando turnos en las vacaciones”, así como a la falta de asistencia médica durante los fines de semana y, aunque asegura que los trabajadores también sufren las consecuencias de trabajar a estas elevadas temperaturas, “nadie protesta quedando en manos de las familias que, por miedo a represalias en sus seres internados, muchas veces callan”.

Interrogada sobre este caso, desde la Consellería de Política Social e Igualdade se indica a este periódico que “se tuvo conocimiento del problema en el aire acondicionado a principios de este mes de agosto por medio de un usuario”.

Las fuentes consultadas añaden que “el servicio de inspección presentó un requerimiento a la empresa que se encarga de la gestión del centro para conocer la situación”, y que en este momento se encuentran a la espera de su respuesta.

EL CORREO GALLEGO quiso también conocer la versión de la dirección de la residencia de Pontepedriña sobre la falta de aire acondicionado en las instalaciones durante los días de calor, llamando en reiteradas ocasiones al centro para solicitarla sin que finalmente obtuviera contestación alguna por parte de los responsables de la misma.