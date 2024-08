“Cosmic Wacho hace música bailable pero con un ambiente muy de chill”

Cada día se ven más y más bandas que definen su estilo como fusión, pero no muchas juegan con la barrera de género como lo hace Cosmic Wacho, el dúo malagueño-argentino que toca hoy a las 21:00 horas en la Ciudad de la Cultura, en Atardecer no Gaiás. Según explica Franco Feilici —el 50% de la banda junto con Aless Domínguez—el grupo trae a Compostela una propuesta de cumbia urbana, fusionada con psicodelia, dream pop, rap y ritmos tropicales.

Como una de las partes de la banda Cosmic Wacho, ¿qué es para vosotros esta agrupación o proyecto?

Cosmic Wacho es una fusión en toda regla. Mi compañero Aless Domínguez y yo creamos las banda en 2020, y ambos venimos de mundos totalmente diferentes a lo que planteamos. Es como el resultado de una ecuación: yo vengo del mundo del rock e indie alternativo y mi amigo del indie y de pinchar. Juntos creamos una historia de bases latinas mezcladas con pop, sin acabar de ser música latina del todo, ni indie; es nuestro sonido propio, que fusiona un poquito de todo, un viaje a través del Atlántico.

Sois una banda malagueña ¿no?

En realidad, los dos somos y nos conocimos de Estepona, aunque yo venga de Argentina.

¿Y cómo es la movida en Estepona?

Prácticamente nula, no hay lugares donde tocar y lo más cercano es Málaga capital, por ejemplo, pero aún no hemos tenido la oportunidad de actuar por allí. Por eso, todo lo que hicimos, ya desde un principio, fue con proyección fuera de la provincia de Málaga.

¿Y como ha sido el viaje?

Como si me metieran dentro de una lavadora cuando empezamos y le dieran al botón, ha sido un no parar. Comenzamos en 2020, y ya nos pusimos a trabajar con nuestro manager de comunicación, Tali Carreto. El primer álbum fue una locura, porque que decidimos sacar un single por mes hasta final de año, que más tarde se convertiría en nuestro primer disco, Cosmic Wacho. El segundo trabajo tuvimos más margen, pero también estuvimos apretados de tiempo con todos los conciertos y eventos.

Con el segundo álbum te refieres a Lo que dicen por ahí, que lanzasteis este año.

El título lo pusimos a modo de confirmación, porque como ya dije, nosotros arrancamos de un modo muy efusivo, y con este segundo álbum, ya de un modo más asentado, lo que quisimos es hacer una broma con el título “aquí estamos, y es esto lo que andan diciendo que hacemos”. Sin duda, es una continuación del primero, un poco trifásico: con su parte más latina, más psicodélica, más indie pop –muy caramelo– y luego mostramos una faceta más disco-funk latina.

Fusión parece una característica clave de vuestra obra. Y sin embargo, aunque hacéis cumbia principalmente, tenéis canciones que recuerdan mucho a los temas de Plastic Beach de Gorillaz.

Es uno de nuestros referentes, porque yo soy muy fan de Damon Albarn, me parece una gente súper creativa. De hecho, una cosa que compartimos conGorillaz es que ellos como grupo, si quieren meter con algo lo hacen, sin tapujos. Nosotros con Cosmic Wacho, no hay nada que no valga, porque mientras esté contado con nuestras palabras y sonoramente sea nuestro, podemos experimentar con todo lo que se nos meta por delante. Así que no se descarta un disco de heavy metal de Cosmic Wacho.

¿Tenéis otros referentes?

Muchísimos, somos personas que escuchamos mucha música y de todo tipo. Tenemos influencias muy diversas, por ejemplo, la cumbia antigua, la cumbia colombiana, la de Monterrey, otros ritmos latinos, pero de ahí hasta el pop de los 70’ japonés. Muy variado. Nosotros intentamos contar una historia con cada tema, y cada uno pide algo diferente que sacamos de nuestra biblioteca mental. Pero aunque nos inspiremos en muchas cosas, hacemos nuestros temas desde cero, ya que producimos nuestra propia música.

¿En qué estáis trabajando en el momento?

Estamos ahora con colaboraciones, y el 23 de agosto sacaremos una con Tufic, un artista mexicano, una canción que se llamará Bailando bonito. Este trabajo conjunto viene de que este año viajamos a México y Colombia, y conocimos un puñado de artistas con muy buena onda, así que decidimos hacer colaboraciones con ellos.

De vuestro repertorio, ¿qué temas destacarías, ya sea por gusto o por una mayor carga emocional hacia ellos?

¡Qué complicado! Es que claro, son como nuestros niños, nos gustan todos; pero de tener que destacar una, Nubes. Es una canción más “tranqui” y la tocamos poco, pero habla de la distancia y le tenemos mucho cariño. Junto a él, también Bitácora, muy tranquila, y Stratocarte, porque es una fiesta, ambas del último disco.

Hoy vais a tocar en Atardecer no Gaiás, ¿es la primera vez que actuáis en la ciudad?

En Santiago sí, y como Cosmic Wacho es la primera vez que actuamos en Galicia, y tenemos unas ganas terribles. Creo que Galicia es la parte que más me gusta de España, porque estuve con otra banda tres o cuatro veces por aquí y me encantó la experiencia. Además, esta será la primera vez que participamos en Atardecer no Gaiás y tiene una pinta de que se crea un ambiente maravilloso.

¿Y qué puede esperar uno de vuestro concierto de hoy en Gaiás?

Escucha Santiago, el concierto de hoy va a ser una fiesta. ¿Qué mejor que ir a una jornada con música que se pueda bailar, con un ambiente de chill, que tenga un poco de todo, con buen rollo por todos los lados? Yo, si tuviera que decidir, no me lo perdería. Va a ser una experiencia con música bailable durante una hora y cuarto, con Aless a la percusión y yo a la guitarra; será mágico, porque para nosotros, compartir lo que creamos con los demás es lo más especial de todo esto.