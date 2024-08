Trabajadoras del SAF de Santiago analizarán el martes en asamblea los cambios que pretende la nueva adjudicataria

Apenas han pasado dos meses desde que la nueva empresa concesionaria del servicio de ayuda en el hogar se hiciera cargo el pasado 1 de junio de esta prestación en el Ayuntamiento de Santiago, con una considerable mejora del presupuesto y con la vista puesta en dar finalmente por superados los problemas que se habían venido afrontando con la empresa adjudicataria hasta entonces, y vuelve la preocupación a una plantilla de más de doscientas personas entre auxiliares y encargadas de la coordinación.

Así lo reconoce en conversación con este periódico la presidenta del comité de empresa y delegada de la CIG, Sole García, quien admite que “las cosas no van por buen camino” y avanza que han convocado para el próximo martes una asamblea, con el objetivo de analizar y explicar a las empleadas los nuevos cambios que pretende incorporar la UTE (Unión Temporal de Empresas) configurada por las empresas Siad24 Galicia y Protección Geriátrica 2005 S.L. Unos cambios que desde su punto de vista lo que pretenden es llevar a cabo “una modificación sustancial de las condiciones de trabajo” actuales.

Setecientos usuarios

García explica que una vez se produzca este encuentro, la empresa ha solicitado la convocatoria de una nueva asamblea en la que sus representantes puedan estar presentes para poder exponer su punto de vista sobre las medidas que piensan llevar a cabo ante las 210 trabajadoras que en estos momentos prestan servicio en la capital gallega a en torno setecientos usuarios.

Interrogada sobre el contenido de esas modificaciones, se muestra prudente y prefiere esperar a los pasos que se puedan dar en ambas asambleas, la primera de las cuales tiene como principal objetivo “explicar las cosas que se están poniendo sobre la mesa, de forma que las trabajadoras entiendan lo que suponen esos cambios, lo que perjudica y lo que beneficia, entender lo que pasa para ir todas al mismo compás”.

Señala que muchas de sus compañeras tienen miedo de si les quitan horas de prestación o de si pueden ser despedidas, de si se toma represalias contra ellas, cuando subraya que la actividad que llevan a cabo “es un trabajo reglado, no es un trabajo por horas, y ellas están contratadas por una empresa a cambio un trabajo en el que tienen unos deberes, pero también unos derechos”.

Sobre el número de personas a la espera de poder contar con este servicio en Compostela, aunque desconoce la lista de espera, sí afirma que “aunque no es posible que no la haya porque hay gente de libre concurrencia esperando a que se lo concedan, otra mucha gente en trámites de dependencia, lo cierto es que esa lista no está desbordada, está dentro de los límites”, y subraya “la gran labor” que se está llevando a cabo desde la Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais que dirige María Rozas.

Un incremento del 73% en el presupuesto

Raxoi adjudicaba en una sesión extraordinaria de su xunta de goberno la gestión del servicio de ayuda en el hogar (SAF) a la UTE Siad24 Galicia y Protección Geriátrica en abril, y lo hacía por un período de dos años de duración y con un presupuesto de 12,7 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al anterior del 73%.

El coste por hora se fijaba en los 22,71 euros frente a los 17,32 del anterior contrato, ambos sin IVA.

Según los cálculos apuntados desde el Concello cuando se dio a conocer esta adjudicación, se podrían prestar casi 270.000 horas de servicio, 10.000 más de las previstas y 110.000 más de las prestadas a lo largo del último ejercicio.

Entre las mejoras significativas que se contemplaban una vez se hiciera cargo de la gestión del SAF la nueva adjudicataria se aludía entonces a una mayor coordinación a nivel interno entre los miembros de la plantilla, con reuniones de las auxiliares con las coordinadoras, atendiendo con ello a una de las demandas solicitadas por el comité de empresa;así como a encuentros mensuales entre representantes de los Servizos Sociais municipales y de la empresa.