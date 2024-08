Borja Verea pide progamas respiro para os coidadores de persoas con trastornos mentais

O líder do Partido Popular de Santiago, Borja Verea, insiste en pedir medidas para facer fronte aos problemas de saúde mental. Despois de impulsar unha proposición no pleno do Concello en novembro do ano pasado, onte reclamou a posta en marcha de “programas de respiro” e “vivendas de apoio” que reforcen a labor dos acompañantes das persoas con trastornos mentais. Verea tamén pide un programa de voluntariado de apoio a estes doentes, todo isto dentro dunha Estratexia de Saúde mental que o Concello debe crear, tal como se aprobou no acordo plenario.

“Trataríase dunha ferramenta de cidade para os veciños de calquera franxa de idade, xa que, nos últimos tempos, son moitas as alarmas que indican que é necesario contar cun instrumento axeitado neste eido para axudar á veciñanza que o precise”, explica.

Diferentes eixes

O plan que reclama o PP contaría con varios eixes: a sensibilización, a concienciación, a prevención, a protección e o coidado dos problemas asociados á saúde mental, prestando maior atención aos colectivos máis vulnerables, como persoas sen fogar, mulleres vítimas de violencia e a infancia e mocidade, tendo en conta que o suicidio é xa a principal causa de morte entre a xente moza.

“A veciñanza de Santiago demanda unha implicación e o compromiso activo do Concello, fomentando accións integrais para a saúde, para o que se fai necesario contar cun instrumento que axude a afrontar esta problemática social con eficiencia”, destacou Verea.

Os obxectivos a cumprir centraríanse, entre outros, na sensibilización da poboación ante un problema que alcanza a unha de cada catro persoas; a promoción do benestar emocional da veciñanza; a prevención da aparición de problemas de saúde mental; a integración social e a eliminación de calquera forma de discriminación; ademais do acceso aos recursos para garantir unha atención integral; a empregabilidade e capacitación profesional das persoas con trastorno mental e programas de inserción laboral.

Sensibilización

O lider dos populares en Santiago insistiu en que resultan “imprescindibles campañas de sensibilización e de prevención, divulgativas e didácticas; actividades de educación emocional e de formación, información e apoio”.

En todo caso, Borja Verea explicou que este plan implica un traballo importante de visión global, polo que para o seu deseño e desenvolvemento será imprescindible a colaboración cos profesionais e coas entidades especializadas no ámbito da saúde mental, así como a coordinación coas distintas administracións competentes neste eido.