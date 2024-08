Una despensa y un botiquín escondidos en las plantas de Belvís

Al pasear por el parque de Belvís, uno no piensa que se vaya a encontrar productos para hacer una ensalada o plantas lo suficiente fuertes como para enganchar cosas, ni curas para el resfriado o para las aftas; sin embargo, si uno sabe donde buscar, todo eso y mucho más puede ser encontrado en este famoso parque de Santiago. En relación a esto, Irene López, monitora de los roteiros y obradoiros que se están realizando desde Compostela Verde dentro de Verán en Belvís, explicó que “ao longo da historia, a xente empregou as propiedades das prantas con fins medicinais e culinarios, pero moita desta sabiduría perdeuse popularmente”.

Para erradicar este desconocimiento, en Santiago se están impartiendo hasta el mes de septiembre obradoiros y roteiros como Actividades para coñecer: plantas medicinais e culinarias, una de sus actividades más populares que se lleva realizando desde hace dos años. Ayer se celebró una de las sesiones de esta iniciativa en la que López se encarga de ofrecer unos conocimientos básicos sobre fitoterapia –empleo de las platas medicinales con fines curativos–, prestando especial atención a las propiedades de los árboles y plantas de Belvís.

El taller comienza con una pequeña exposición teórica de la historia de esta ciencia y, más tarde, el grupo pasea por el parque para explorar la biodiversidad de la zona. En el recorrido, López expone las propiedades del laurel, el saúco, el roble, el nogal, el limonero, el cerezo, la camelia, el abedul, diente de león, ortiga, manzanilla, llantén (lingua de vaca), consuelda y menta.

El grupo observó árboles como el laurel, el saúco o un limonero / Alina Rodríguez

Curiosamente, plantas como el laurel, que se utilizan para la cocina tradicional y más básica, realmente “axudan á dixestión, aínda que moito loureiro podería ser tóxico; pero é moi improbable, xa que sería preciso que se consumiran altas cantidades desta folla”, relató la monitora mientras le enseñaba las hojas a sus alumnos. Samuel, un participante en la sesión de ayer, comentó que “pensé que el laurel sólo se utilizaba por el sabor, me sorprende que tenga otras aplicaciones y no se conozcan”.

Durante el paseo, los asistentes hicieron varias preguntas a López, mientras dirigía al grupo en dirección a las plantas de interés. Otra de las asistentes, Ana, expresó que “la monitora resolvía muchas dudas, incluso de otras plantas que no estaban en el parque”, añadiendo que uno de los factores que más le atraía de la actividad era la capacidad de poder aprender un conocimiento, como es el de la fitorerapia, que no se suele transmitir a un público general.

Sin duda, muchos de los asistentes se maravillaron ante la idea de poder emplear llantenes para amarrar cosas, o la posibilidad de poder sustituir los canónigos en ensaladas por pétalos de margaritas, así como la rúcula por dientes de león. Pero un punto que destacó la monitora, y sobre el que puso una mayor énfasis, fue sobre el peligro que puede tener ingerir plantas cerca de heces, ya que hay una alta posibilidad de que esto pase si consumes plantas que se encuentran en un parque frecuentado por perros y animales.

Actividades y roteiros hasta septiembre

Verán en Belvís es una iniciativa del Concello de Santiago en la que se ofrecen una serie de actividades de sensibilización ambiental con el objetivo de concienciar a la ciudadanía con cuidar las zonas verdes de Compostela, y apreciar los beneficios que aporta una gestión sostenible de estas. Las actividades, dirigidas a todas las edades, se desarrolan en el Centro de Información dos Parques e Xardíns de Compostela, en Belvís.

Estos obradoiros, durante el curso, se suelen impartir para alumnos de primaria, pero en los meses de verano se abren a todos los públicos. Actualmente, junto con este obradoiro, el roteiro nuevo do Berce do Sar son los más solicitados, que como explica López “é unha ruta que se inagurou en primaveira, e como moita xente aínda non a coñece, en vez de ir sós a facela prefiren que lles acompañemos”. Habrá programados paseos y talleres hasta el 9 de septiembre, cuando finalizará esta edición de la iniciativa con el obradoiro de Construción de hoteis para insectos.