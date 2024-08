“Mira siempre lo positivo de lo que te sucede y acuérdate que alguien puede estar pasando algo peor que tú”

En una soleada y calurosa mañana de agosto llegó hoy Quique Nogueroles, junto a sus 46 acompañantes, a la plaza del Obradoiro después de completar los 115 kilómetros del Camino francés desde Sarria. En el interior de los soportales del concello de Santiago, resguardándose del calor, esperaban a Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, quien se desplazó hasta la plaza para recibir a estos peregrinos tan especiales.

Origen del reto

Quique es un niño alicantino de 14 años que hizo el Camino de Santiago con el objetivo de conseguir fondos para luchar contra el cáncer que tiene, un sarcoma alveolar, uno de los más agresivos. “Por mi cumpleaños, mi tía me propuso hacer el Camino de Santiago, después de recaer en la enfermedad”, explicó Quique. Al valorar su experiencia en el Camino, el joven se mostró satisfecho. “A mí me gustó mucho porque he estado acompañado todo el rato de amigos y de la familia. Ha sido un viaje muy entretenido", comentó este joven peregrino.

Facilidades y dificultades

Entre los momentos más destacados del viaje, Quique mencionó los compartidos en los albergues, donde en una sola habitación dormían varias personas. “Lo que más disfruté fue el tiempo en los albergues, que éramos 20 personas durmiendo en una habitación. Era un momento muy valioso, donde todo el mundo estaba haciendo el tonto”, recordó.

Sin embargo, no todo fue sencillo en esta experiencia. “Las dificultades fueron el Camino en sí porque caminar 20 km al día no es un trabajo fácil. Los pies te duelen todo el rato, pero tienes que tener un buen grupo de amigos que te ayuden a no pensar en el dolor”, reconoció Quique. Al ser un grupo tan grande, no es fácil encontrar alojamiento, pero comentó que mientras que los niños dormían todos juntos en una habitación en los albergues, “los mayores y los que se apuntaron tarde se alojaron en un hotel”, explicó. La preparación física también fue necesaria para realizar la ruta. “Iba con mi padre al gimnasio todos los días, hacía 20 minutos de cinta mecánica, y esa fue mi preparación del camino”, comentó Quique.

A lo largo de un viaje de varios días es normal que siempre haya alguna anécdota. “El sábado estábamos todos muy doloridos. Yo estaba durmiendo la siesta, tenía a un amigo que casi estaba vomitando, y mi hermana con un dolor de rodillas que hoy casi no ha podido caminar. Llegó mi hermana a la habitación y le dijo a mi primo: pon un poco de música, ¿no? Puso música, nos levantamos todos y empezamos a bailar”, compartió Quique, recordando con humor la situación vivida.

Al llegar a Santiago, el joven se sintió liberado. “La llegada a Santiago ha sido muy emocionante. Y siento mucho alivio porque mis pies ya van a poder descansar. Me encuentro cansado y con mucho dolor, pero sobrevivimos”, expresó el chico, reflejando el esfuerzo realizado. Preguntado si volvería a hacer el Camino, Quique respondió que “volvería a hacerlo, pero dentro de un tiempo, que ahora mismo sigo muy mal”. Sin embargo, no dudó en recomendar la experiencia: “Recomendaría el Camino para hacerlo con muchos familiares y amigos”.

Finalmente, Quique dejó un mensaje: “Mira siempre lo positivo de lo que te sucede y acuérdate que alguien puede estar pasando algo peor que tú”. El joven va a realizar hoy la ofrenda en la Misa del Apóstol.

Llegada de Quique a la plaza del Obradoiro, acompañado de familiares y amigos / Antonio Hernández

Otras intervenciones

En el recibimiento intervino el conselleiro de Sanidade: “Como conselleiro es emocionante recibir una iniciativa como esta, llena de compromiso, de empatía, de alegría. Quiero agradecer a la gente que acompañó a Quique en este maravilloso viaje, por cuidarlo y por el esfuerzo que hacen por enseñar a la sociedad lo que implica una enfermedad como el cáncer”.

Y también dedicó palabras de cariño al protagonista de la historia: “Te acabo de conocer, pero mi instinto y tu mirada me dicen que eres buena persona. De manera que sigas siendo como eres, una buena persona porque vas a conseguir transmitir a la gente tus valores”.

También intervino su tía Rocío Nogueroles, presidente de la fundación Iñaki Nogueroles, y Patricia Senarega, responsable del área de Movimientos y acciones solidarias en la fundación Cris contra el cáncer.

El Sello de Quique

Las personas que quieran hacer un reto para conseguir fondos para la investigación o donar dinero pueden hacerlo en la página web El Sello de Quique, para seguir luchando contra el cáncer.