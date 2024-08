O PP aféalle ao BNG a súa “total falta de compromiso” para manter o polígono da Sionlla

As rúas do polígono da Sionlla levan meses sen alumeado público mentres a Xunta e o Concello discrepan sobre que administración é a competente para arranxalo. Os populares de Santiago responsabilizaron esta tarde ao Pazo de Raxoi. A concelleira, Olaya Otero, destacou “a total falta de compromiso do BNG” co polígono da Sionlla, despois das “desconcertantes” declaracións dos nacionalistas sobre a situación na que se atopa esta infraestrutura. “Visto o que falan, o primeiro que cabe preguntarse é, si realmente, coñecen o significado da palabra “prioritario”, xa que as súas accións demostran todo o contrario” subliñou.

No mes de xullo, explicou, “presentamos unha pregunta sobre a situación na que se encontra o polígono como consecuencia da falta de mantemento, esperando, dada a importancia do asunto, unha resposta clara e orientada a dar solución a un problema que leva anos enquistado pero, como ven sendo habitual cos nacionalistas, a contestación foi só un acto de evasión”.

Actuacións en septembro

Olaya Otero destacou que, “pasados xa dous meses da formulación da pregunta, o BNG di, a través da prensa, que para eles e que empezarán a actuar ao respecto en setembro”. Para a popular, resulta inexplicable que, un problema que leva anos sen resolver e coas consecuencias que provoca dita falta de mantemento, continúe a pospoñerse.

É importante recordar que Xestur, a entidade responsable de redactar os estatutos, leva anos enviando borradores dos mesmos aos diferentes gobernos – CA, PSOE ou BNG- sendo rexeitados de forma sistemática.

Otero destacou que o Concello non reaccionou, nin sequera, cando en maio de 2022, Xestur comunicoulles formalmente que non podería seguir levando a cabo o mantemento das luminarias, debido á normativa de contratación que lle é aplicable e tampouco fixo nada ante ás diferentes solicitudes de documentación, que dende o mes de abril, lles ten enviado a entidade autonómica. “Parece que haberá que facer un exercicio de fe e esperar a ver si, unha vez mais os nacionalistas reaccionan”, concluiu Otero.