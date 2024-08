“Os estadounidenses pregúntannos se non existen estradas para chegar a Santiago, non entenden o Camiño”

Joaquín Rubal Monedero, presidente da Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia e licenciado en Xeografía pola USC, relata este punto de vista dos turistas que visitan Compostela: que lles gusta da cidade, que non, e as súas características aportando tamén o seu punto de vista como guía turístico.

Despois de presenciar miles de veces a primeira impresión que ten un estranxeiro ao chegar a Santiago, como a describiría?

Galicia sorprende moito aos estranxeiros, porque, polo xeral, os españois fanse unha idea do que é Galicia deixándose levar polos tópicos españois –paella, flamenca, toros–, que nada ten que ver co que é Galicia na realidade. Se cadra, do que máis teñen coñecemento é de Compostela, que está ben situada no mapa mundial grazas ao Camiño de Santiago. Aínda así, sorpréndelles a cidade, porque é un pouco coma un museo vivinte, coma unha obra de arte de pedra pola que se pode camiñar por dentro. Santiago ten a particularidade de ser centro de peregrinación do mundo, algo que atrae xente de todos os sitios.

E toda esa xente, que ven de sitios con culturas e linguaxes completamente diferentes, saben como é a cidade?

Hai turistas que veñen informados e outros que non. Sorpréndeme os turistas –na súa maioría estadounidenses– que despois de que lles falemos do Camiño de Santiago e das rutas de peregrinación, explicando o proceso e os quilómetros, que nos fagan preguntas como “¿pero non hai estradas para chegar a Santiago?”, sen ser capaz de atoparlle sentido a que a xente queira facer ese proceso de peregrinaxe á cidade a pe. A min esa pregunta descolócame moito, porque iso significa que non entenden nada do fenómeno do Camiño. Así que, como xa dixen, hai de todos, hainos moi preparados que saben os nomes de todos os monumentos, e outros que non.

Cando fan os seus tours a través da cidade, que monumentos ou espazos lles ensinades aos turistas?

Depende moito do tempo que lle poda destinar o turista a Compostela. Nós, cando damos tours, nunha visita curta centrámonos no básico: ás catro prazas, ás rúas, o mercado, a Catedral e pouco máis. Agora ben, se teñen máis dunha tarde, amosámoslles espazos máis afastados do clásico coma o Museo do Pobo Galego, Santo Domingo de Bonaval, o panteón, a igrexa, o xardín de Bonaval, se lles interesa o arte contemporáneo, o Centro Galego de Arte Contemporánea, obviamente, etc. Estos serían os recunchos, fora dos clásicos, que máis lles sorprende aos visitantes da cidade.

E se lles preguntan por cousas que facer sós cando rematan a visita guiada, cales serían as cousas que recomendades normalmente?

Pois moitas veces, cando os grupos rematan os tours, animámolos a dar unha volta pola noite compostelana, porque realmente é moi fermosa e a iluminación cambia por completo a cidade. Se son xoves durante o curso académico, alentámolos a que experimenten as saídas e o ambiente universitario. Tamén adoita ter moito éxito os soportais do Concello, sobre todo pola presenza da tuna santiaguesa. Animámolos tamén a que paseen e se atrevan a comer polo mercado, se están especialmente interesados no tema gastronómico. Pero hai infinidade de atractivos: paseos polos xardíns, museos de todo tipo, facer un tramo do Camiño... A cidade ofrece moitas posibilidades para o pequena que é.

Que considera que lles encanta aos turistas, pero que non lles gusta nada aos habitantes da cidade?

A climatoloxía, sen dúbida, xa que é algo que namora á maioría de turistas. Nos nestes días tivemos un grupo de italianos que nos contaban que viñan dunha zona a 40º, e estaban encantados con que na cidade estiveramos a 20º. Temos que estar orgullosos da nosa climatoloxía, xa que moitas veces como galegos nos queixamos, malia ser un gran atractivo para a xente que nos visita.

Algunha vez se deu o caso de que houbera cousas que non lles gustara nada aos visitantes da cidade?

Nunca se deu o caso, e se sucedeu, non me dixeron nada. Hai detalles puntuais como un restaurante no que comeron mal ou algo do estilo, pero na experiencia en conxunto, polo xeral, todo o mundo queda maravillado: pola paisaxe, a cultura, o patrimonio, a xente, etc. Santiago namora.

Están tendo moitos turistas nesta época do ano?

Un pouco como o ano pasado, comezou a haber moito movemento turista en marzo. Pero o que observamos últimamente é que as olas fortes de turistas estanse desestacionalizando, o cal é bo para todos porque non se concentran masas enormes de xente que visita Compostela en meses puntuais, se non que agora está moito máis repartido. A xente intenta fuxir dos meses máis fortes, como son de xullo ata setembro, e veñen nos mess de marzo, abril, maio ou outubro.

Como perciben que é a recepción do turismo por parte dos locais?

Estamos nun momento crítico, Santiago é pequeno e visítano moita xente e moitos grupos, a ao final as prazas son limitadas, ao igual que as rúas. Nós somos conscientes do problema, dende o noso colectivo –a Asociación Profesional de Guías de Galicia– , e cos nosos asociados insistimos moito no de manexar os colectivos pola cidade. Porque temos que ser moi coidadosos en como mover aos grupos para non estorbar á cidade. Nós, de feito, explicámoslle aos nosos clientes que este é un lugar onde vive xente e non é un parque temático que está agardando por eles, engadindo que é moi importante que se desenvolva a actividade turística sen molestar aos habitantes. De feito agora estamos co tema dos altofalantes co Concello, para limitar o ruído dos turistas. Nós sabemos que somos unha parte importante disto, e intentamos ser o máis considerados coa poboación local.

Tendo en conta que a cidade se atopa no medio dun problema de vandalismo por algúns dos turistas na cidade, cal é a súa perspectiva sobre a situación?

Cando falamos de masas, a maioría da xente é normal, pero no medio sempre hai persoas que pensan que poden pintar tolerías nas pedras da cidade. Contra iso temos que loitar. Os nosos grupos están controlados, sempre teñen un guía que vixía e os conduce e que lles impide actuar dunha maneira tan imprudente.

