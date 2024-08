Épica Vulgaris: el códice de la improvisación compostelano

“En uno de nuestros viajes a hacer bolos en la Ribeira Sacra nos encontramos un Épica Vulgaris, un desconocido códice que recoge todas las leyes, profecías y normas de la improvisación; tras eso, no nos quedó más remedio que dejarnos llevar por la fantasía, en la que experiencias normales se mezclan con magia y épica”. Así describe su compañía, ImproVersados, el espectáculo que mueven por toda Galicia, Epica Vulgaris. El elenco de este equipo, asentado en Compostela, está formado por Víctor Castro, fundador del grupo y ex integrante de Improvisibles y freestyler; Pedro Placer, experto en Commedia dell’Arte (comedia de improvisación y teatro físico), ex integrante de 8mm; Antía Vidal, actriz ganadora de un premio Mestre Mateo por Delicias Amargas, bailarina y ex integrante de Las Bucles; y Diego Salgado, actor y músico, ex vocalista de Mojo Experience y ganador de un premio Martín Códax en 2023.

Épica Vulgaris es el espectáculo que está desarrollando la compañía en este momento, “un show de teatro y música improvisada que trata lo cotidiano dentro de la épica, o lo épico dentro de lo cotidiano, un camino de doble dirección; puede causar desde risa hasta emoción pura y dura, nos ha pasado que hemos tenido sesiones donde ha salido gente llorando –no de lo malo que era–, sino porque a veces hacemos historias bonitas, no todo es humor”, aclara Salgado. Este espectáculo está pensado para locales, pero pone una mayor atención a la narración del relato que a la interacción con el público, creando así sus propias historias.

“No cogí el papelito al comenzar y empezó la pandemia”

ImproVersados se formó en 2019-2020, justo antes de la pandemia. Víctor Castro explica que “yo tenía otro proyecto de improvisación que era Improvisibles, que se centraba más en hacer comedia ligera, y funcionaba, pero a mí me faltaba algo; quería algo que juntase impro, rap y música –que eran disciplinas que me interesaban–, y fue entonces cuando a través de un profesor de batería, me junté con Diego Salgado y formamos ImproVersados, que iba más allá de un show de sólo improvisación”. Esta compañía en un principio planteó el proyecto como un show muy formateado, sin embargo, al recibir una residencia en el Club M –anteriormente conocido como el Dado Dadá– tuvieron que “modificar el proyecto para que fuera una experiencia abierta, muy susceptible a cambiar”, expone Salgado.

Esta fue una época complicada para comenzar como proyecto, no sólo por la singularidad del concepto, sino por la pandemia mundial que sacudió el mundo del espectáculo y cualquier tipo de actividad con público. Castro relata que fue una temporada confusa, ya que tenían un contrato con el local pero no se programaban espectáculos; pero es una temporada que recuerdan con cariño gracias a supersticiones grupales. “Empezamos en enero de 2020 el proyecto, que es la peor fecha para empezar cualquier cosa. Nosotros, cuando comenzamos, hacíamos esta rutina de recoger todos los papelitos del público, y al final yo los lanzaba al aire y tenía que pillar uno en el aire. En esta época, frivolizábamos el Covid porque aún estaba comenzando y no sabíamos a qué nos enfrentábamos, y de bromas siempre decía que si no era capaz de coger uno de esos papelitos a la primera, iba a pasar algo malo –como si de un mal presagio se tratara–, y un día no lo cogí, y dije en el show que eso significaba “mala suerte para los próximos años”, y claro, llegó la pandemia poco después” relata Castro entre risas de sus compañeros.

Se asiste a la improvisación como si fueran misas

Más tarde, la compañía perdió la residencia con el cambio de gestores del local, lo cual definen como “algo positivo”, ya que pasaron de hacer un espectáculo semanal en el mismo sitio a lo que hacen hoy en día, que es actuar un día al mes en diferentes puntos de Galicia: un día en el Camalea en Santiago, otro día en Coruña y los demás espectáculos que van alternando en diversos sitios, como Lugo u otros locales donde se hacen este tipo de shows.

Ante esto, Antía Vidal apunta que un problema que le ven a hacer un formato sólo de bares y locales e que “la improvisación funciona mucho como las parroquias, en la que los feligreses saben dónde está su iglesia, a dónde tienen que ir a rezar, los sermones que se van a hacer y los días que hay misa”. Este tipo de público obliga a que los locales sean conocidos por los fans de la improvisación, y que por lo tanto, iniciativas como cuando actuaron en el Espacio X del Centro Galego de Arte Contemporánea, no acaben de funcionar.

“Tus compañeros son la red cuando te lanzas a improvisar”

“Que la improvisación sea espontánea, no significa que no tenga trabajo detrás”, expresa Vidal. La compañía realiza un tipo de show que no es común, ya que ni dependen completamente del público, como lo hace la improvisación deportiva, ni tienen nada preparado de antemano, así que las narraciones e historias se las van inventando a medida que avanza el espectáculo.

El proyecto cambió mucho desde su versión inicial. Castro explica que cuando comenzaron era necesario que fueran una experiencia más abierta, ya que hacían el mismo show en el mismo bar todos los meses, lo que podría resultar repetitivo para los asistentes; sin embargo, con los cambios que hicieron al perder la residencia, esto les permitió ser más abiertos y hacer un producto, que como ellos explican, era lo que deseaban desde el principio: un espectáculo más formateado y cerrado, “con un sabor concreto”, apunta Castro. En esta versión, el proyecto depende de un constante entrenanmiento y adiestramiento en las habilidades de los participantes (interpretación, música, improvisación) y confianza entre el grupo, formando una familia. “Se un de nós salta e quere facer algunha tolería porque está inspirado, o resto dos compañeiros somos unha rede para el, temos que apoialo e traballar en conxunto”, aclara Vidal.

Subterránea: el “sueño loco” de Pedro Placer

La entrevista a tres miembros de ImproVersados en su local Subterránea / Alina Rodríguez

“El señor Pedro Placer tenía un sueño, que era una escuela de impro, y al final, nos acabó contagiando el sueño”, comenta con una sonrisa Salgado. Y es que desde hace un año, esta compañía ha abierto un local llamado Subterránea, donde se imparten clases de improvisación para los profesionales del campo. Aunque la iniciativa aún está comenzando, los integrantes del grupo expresan que están trabajando para que sea un centro de aprendizaje de habilidades para la improvisación teatral y musical tanto para profesionales como amateurs, así como niños. A parte, el grupo también está preparando espectáculos individuales, atendiendo a las inquietudes individuales de cada uno, que se amparan debajo del paraguas que quieren que sea ImproVersados.