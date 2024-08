Un mago 'santiagués' en la meca de la magia

La magia es ese arte que desafía las fronteras de lo que es real y lo que no. Una destreza que ha cautivado a la humanidad desde tiempos inmemorables, jugando con nuestros sentidos y desafiando nuestras percepciones de la realidad. En este enigmático mundo, en el que el misterio es el gran protagonista, existen numerosos lugares que se han convertido en grandes templos sagrados para los ilusionistas de todo el planeta, así como para los grandes amantes de la magia. Entre todos los lugares destaca uno de manera especial: el Magic Castle en Hollywood, conocido como "la meca de la magia".

El Magic Castle de Hollywood es uno de los lugares más emblemáticos y exclusivos del mundo de la magia. Fundado en 1963, el conocido edificio solo está abierto para miembros y sus invitados, lo que lo convierte en un lugar único, en el que se dan cita algunos de los magos más reconocidos del planeta. En los últimos días, entre los nombres de los mejores ilusionistas del mundo se coló uno con acento gallego: Joshua Kenneth. Aunque de nombre anglosajón, nació en A Coruña en 1995 y es desde hace nueve años compostelano de adopción.

Kenneth acaba de regresar a Galicia después de actuar en el prestigioso recinto de Los Ángeles, una experiencia que califica como "espectacular y única". "Estar ahí es algo que cualquier mago del mundo sueña con poder hacer, yo aún estoy en las nubes", confiesa el ilusionista incapaz de mostrar su alegría aún a flor de piel.

Durante una semana, el joven ilusionista coruñés realizó alrededor de 30 shows de magia en la 'Palace of Mistery', una de las múltiples salas del Magic Castle. "Me siento muy afortunado de poder decir que estuve ahí actuando", comenta. Joshua, que comenzó en el mundo de la magia con 11 años después de ver un espectáculo del Mago Antón, cumple este año 18 años haciendo magia: "puedo decir que es el mejor regalo posible para cumplir la mayoría de edad en este mundillo".

El mago 'santiagués', Joshua Kenneth, en el Magic Castle de Hollywood / Cedida

Su actuación en "la meca de la magia", no la considera algo diferente, sino como un espectáculo más, ya que "es hacer lo mismo que en cualquier otro lado". Aunque sí que resalta la esencia especial que tiene: "un poco sí que impone porque te ves entre los mejores. Esto al final es como subir un escalón".

Algo que si que llamó bastante la atención del Magic Castle al mago fue su exclusividad. "Sabía que era exclusivo, pero no tan exclusivo", comenta sorprendido añadiendo que tras conocerse que sería uno de los magos que participaría en un espectáculo recibió numerosas solicitudes de amantes de la magia que querían asistir.

El éxito de Joshua no solo radicó en su presencia en el emblemático edificio, sino que también fue reconocido como el mejor mago del mes, un honor reservado para unos pocos en el ámbito de la magia. Su presencia en Los Ángeles no es el único éxito que cosechó Joshua en el panorama internacional durante este año. El pasado mes de mayo quedó segundo en el campeonato europeo de magia celebrado en Italia. "Verme entre los mejores de Europa si que asusta e impresiona un poco, al final no es lo normal", explica.

Ahora, con la mirada puesta en el futuro y aún en las nubes, Joshua Kenneth trabaja en nuevos trucos y proyectos tomando "la música, las revistas de moda o las revistas de arte" como inspiración. "Nunca me había imaginado conseguir algo así", concluye, mostrando que, para él, esto solo es el comienzo y que buscará seguir sorprendiendo a públicos de todo el mundo