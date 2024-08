Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, martes 13 de agosto, en Santiago?

Concierto de la cantante estadounidense Molly Parden en la sala Riquela

Son Estrella Galicia trae a las salas de conciertos gallegas a la cantante y compositora Molly Parden, que actúa hoy en Santiago en la sala Riquela a las 21h. Esta artista de Nashville (Estados Unidos), hace música, contemplativa y reflexiva con un toque de melancolía, fusiona el pop con elementos del folk y el country, que este año ha presentado nueva música con Eagle Rock. La entrada para el concierto cuesta 11 euros.

Visionado de 'Buscando a Santa Compaña'

Cortizo también dirigió 'O Apóstolo' (2012) / Cedida

Otra de las propuestas dentro del Festival C es la presentación del documental con el equipo de 'Buscando a Santa Compaña' (Fernando Cortizo, 2024, VOG) en el cementerio del parque Bonaval. Durante la sesión, que comenzará a las 21:30 horas, se proyectará la película, un road movie documental que recoge la búsqueda contrarreloj de los últimos testimonio de un fenómeno que aterrorizó a toda una población durante siglos. Recomendada para mayores de 7 años.

Las calles de Santiago se llenan de blues y jazz

Primero tocará el grupo On Cue y más tarde, The Spoonfuls / Cedida

La XXI edición del Feito á Man de Santiago, el festival de calle y de diversidad, programa hoy en Compostela dos conciertos: uno de On Cue y otro de The Spoonfuls. El primero será en Virxe da Cerca, en el jardín del Momo, a las 20:30 horas, donde el cuarteto formado por Rubén Fernández (voz), Alfonso Medela (pianista), L. A. R. (baterías) y Loren Tabares (contrabajo), ofrece un concierto ecléctico con música que mezcla jazz con bossa nova. El segundo show será de The Spoonfuls, un grupo de músicos santiagueses formado por Javi Grandín (guitarra, voz y armónica), Lucas Fernández (batería), Fon Botana (bajo) y David ‘Tato’ Vázquez (guitarra). La actuación empieza a las 22:15 horas en Vía Sacra, donde tocarán un repertorio lleno de blues.

Música para niños con Magín Blanco en parque Bonaval

Para los más peques, se llenarán hoy los arcos de Bonaval con un espectáculo de Magín Blanco, dentro del programa del Festival C. Caderno de cores e cancións comienza a las 18:00 horas, y se trata de la más reciente propuesta de Blanco, un concierto participativo invita a niñas y niños a acercarse al proceso creativo y a jugar con los elementos que componen las canciones, como las melodías o las armonías.