Vecinos de Romero Donallo denuncian la aparición de grietas que achacan a las detonaciones de la obra contigua

Un estruendo terrible sacudió la tranquilidad de los vecinos de Romero Donallo la tarde del viernes. “Estábamos tranquilos en el salón y empezamos a sentir petardazos tremendos, miramos por la ventana y vemos que están poniendo cargas explosivas en la obra de enfrente. La galería, las paredes, el suelo, todo vibraba. Mira como fue todo, que a mi me salieron grietas en la pared que da a la calle”, relata Sandra Segade, una de las vecinas afectadas por el comienzo de obras del denominado Promoción Romero Donallo-M6. La vecina de este edificio, que se encuentra en la parte superior de la calle, ha decidido poner una denuncia en la Policía Local para intentar evitar más destrozos en su propiedad.

Las grietas se encuentran en la pared que da a la calle / Alina Rodríguez

Las detonaciones comenzaron alrededor de las 17:00 de la tarde del pasado viernes 9 de agosto. Segade explica que al principio se asustaron mucho ante las vibraciones y el ruidos excesivo, y tras media hora, decidieron salir de su domicilio y acercarse a la obra. Allí hablaron con el encargado, que les informó que las cargas eran muy pequeñas –algo con lo que no coincide la vecina– y que había un protocolo preestablecido y en marcha para salvaguardar cualquier problema que surgiera a raíz de las detonaciones necesarias para realizar los trabajos, relata esta vecina santiaguesa.

Por el momento, según informa el secretario de la directiva de la comunidad, Xabier Vidal, hay dos vecinos afectados por las obras de Santiago Sur, pero temen que la situación empeore. Segade augura que aún les queda mucho ruido y posibles daños que sufrir, ya que comenta que todo el terreno de la obra es “pura roca” y que va a ser necesarios muchas sesiones como la de viernes antes de que acaben.

Si bien la empresa asegura que todo está en orden, también coincide con que las detonaciones en la parcela en construcción pueden durar hasta 4 o 5 semanas, debido a la velocidad que les marca el proyecto y las normas que deben seguir por ser una obra a pie de calle, rodeada de edificios y de un colegio infantil.

El secretario de la comunidad del edificio, expone que las otras explosiones que se han hecho durante el transcurso de la obra “non teñen nada que ver coas do venres” , y añade que “nós cando falamos con eles o pasado venres, explicámoslles que por moito protocolo que houbera, nós estamos enriba e as obras abaixo, e que non era normal que lles estén aparecendo grietas a varios veciños, entre eles Sandra, que vive nun primeiro; sabemos que noutros pisos si que puxeron os testigos de vibración, pero no noso non hai nada diso”.

130 viviendas y locales revisados y un precorte como medidas

Tras la denuncia del viernes, desde el Concello explican que se ha realizado un informe sobre el caso, en el que la Policía Local explica que no se pudo constatar que las grietas fueran producto de las obras.

La empresa responsable expone que la obra ha seguido los protocolos que marca la ley: con la licencia de obras, proyecto específico firmado por un ingeniero de minas, permiso por parte da Xunta, voladuras controladas por un sismógrafo para que no se pasen los niveles máximos autorizados por el proyecto, etc.

Asimismo, la compañía llevó a cabo un informe de grietas, que es un estudio geológico y visitaron a 130 viviendas, locales y comercios que pudieran ser afectados por las obras. Durante este protocolo se fueron a las zonas comunes de los edificios y se realizó un informe apuntando los daños que se visualizaron en las viviendas en el momento de la visita, para más tarde repetir la misma revisión una vez terminadas el movimiento de tierras. Si se provoca algún daño, la empresa explica que tienen seguro para cubrir los posibles desperfectos.

También se realizó un precorte por ser una edificación en el centro de la ciudad. Se trata de una perforación en todo el perímetro de excavación para que cuando haya demoliciones dentro de la excavación se reduzcan el nivel de ondas que salgan de la obra.

Un deja vu de obras pasadas

Los vecinos afectados explican que el edificio está bastante “resentido” después de las construcciones del túnel que va a dar a Mestre Mateo y el parking de Romero Donallo, y que no se deberían tomar a la ligera estas quejas.

La empresa responsable, por su parte, entiende la preocupación de los vecinos, pero asegura que son conscientes de que tanto las obras públicas como las privadas son “siempre una molestia” y que entienden que esta situación esté agravada por las construcciones que los precedieron.

La obra en cuestión se trata de Promoción Romero Donallo-M6, un bloque, de 10 alturas y situado en la unión de Romero Donallo con la avenida de Ferrol, en el espacio próximo a la parcela del antiguo cine Avenida, se construirán 17 viviendas (1 de 1 dormitorio; 1 de 2 habitaciones; 7 de 3 dormitorios; y 8 de 4 habitaciones). Asimismo, también llevará su sello la Promoción Romero Donallo-M1 y 2, donde se prevé la edificación de un centenar de viviendas. Esta edificación marca el inicio de la urbanización del terreno y la dotación de servicios para las nuevas edificaciones. La nueva promoción supone el inicio de la renovación integral del ala oeste de Romero Donallo, que por diversas razones permaneció en el olvido durante años.