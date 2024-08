Raxoi no ve necesario mejorar la oferta cultural en Santiago para lograr una mayor ocupación hotelera

Los hoteles de Santiago no auguran unos buenos datos de ocupación para los principales meses de verano. Unión Hotelera Compostela, entidad que agrupa el mayor número de plazas hoteleras de la ciudad, dio a conocer hace unos días que la ocupación estimada para este agosto es del 84%, cuando el pasado mes de julio se situó en el 78%. Por ello, el portavoz de la asociación, José Antonio Liñares, puso el foco en la necesidad de ofrecer una oferta cultural atractiva que sume valor, una propuesta que Raxoi no contempla abordar “xa que Compostela ten unha vida cultural propia”.

Así lo defendió ayer la concelleira Míriam Louzao en respuesta a preguntas de los medios tras informar sobre los asuntos tratados en la Xunta de Goberno local. Incidió en que la ciudad tiene “unha oferta cultural moi rica e dinámica que vai máis alá da programación que pon en marcha o propio Concello”. Louzao recordó que este mes de agosto está en marcha el Festival C, “con actividades para todas as idades en distintas prazas e rúas da cidade”, y también está el Feito a Man, “un festival moi especial e moi atraínte para o turismo”. La concelleira de Turismo recordó que el Concello defiende la organización de otro tipo de actividades que “non son os grandes macroeventos culturais”. Por ello, el Concello aspira a lograr un modelo de turismo que invierta en el comercio tradicional y de proximidad, y que los turistas “pernoten máis días na cidade”.

En referencia a los datos aportados por Unión Hotelera, Louzao mencionó que Raxoi no hará una valoración del turismo de julio y agosto hasta que no tengan los datos oficiales del INE. Así, se centró en las cifras publicadas de los primeros seis meses del año. “Son moi positivas porque ademais de que aumentou o número de persoas que chegaron á cidade, por primeira vez houbo máis turismo internacional que doméstico, o que valoramos como importante porque son os que deixan un maior investimento na cidade”, manifestó la concelleira. También destacó los buenos datos de ocupación en mayo y junio, ya que uno de los objetivos en los que se trabaja es la desestacionalización. “Perseguimos que os turistas veñan máis repartidos ao longo do ano e non só nos dous meses centrais do verán”, dijo.

Louzao también habló de la segunda fase de la campaña Fráxil, que arrancó el año pasado y que continuará próximamente con la intención de acercar a los visitantes la información sobre el código de buenas prácticas antes de adentrarse en Compostela. Así, “dende principios deste mes estase facendo un reparto de trípticos impresos e cartelería por todos os albergues e zonas de maior afluencia turística tanto no Concello como fóra do mesmo”.

En la segunda quincena de agosto y a lo largo de septiembre, en un total de 45 días, habrá informadores que dialogarán con los turistas y peregrinos para evitar que haya ruidos excesivos y que los vistitantes no inferfieran en la actividad diaria de los compostelanos, además de respetar el patrimonio. En estos momentos, tal y como comentó Louzao, está en marcha el proceso de adjudicar la empresa que va a llevar a cabo ese trabajo y “nos vindeiros días estarán na rúa”.

Aun así, se detectan incidentes casi a diario en la ciudad. Esto ha llevado al ayuntamiento a reforzar la presencia policial “na entrada da cidade e na praza do Obradoiro. Para los que incumplan las ordenanzas y realicen conductas incívicas se le aplicarán sanciones. En lo que va de año, y con datos actualizados a 5 de agosto, se han impuesto un total de 385: 202 por orinar, 152 por tomar bebidas en la vía pública y 31 por “cantar- berrar na rúa”. En referencial al uso de altavoces, hay siete propuestas de sanción. El Concello destaca que en estos datos no hay una desagregación por turistas y vecinos y vecinas de Santiago.

Flujos turísticos

La Catedral habilitó recientemente la puerta de Abades, situada en la zona alta de la Praza da Quintana, que permanecerá abierta desde la finalización de la misa del peregrino a las 12:00 horas hasta el inicio de la liturgia vespertina a las 19:30 horas, para aliviar la presión sobre las otras entradas. Algo que Míriam Louzao valoró positivamente. “Que a Catedral tome medidas oportunas para que os fluxos sexan o máis ordenados posibles será bo para a xente que vive en Compostela e para os propios visitantes”, afirmó.

Louzao recordó que están pendientes conversaciones con el Arzobispado para la apertura del patrimonio religioso. En concreto, Raxoi está a la espera de una reunión con el director de Turismo de Galicia, ya que esta entidad “ten varios convenios co Arzobispado e queriamos facer un traballo conxunto”. El Concello trasladará que ve lógico “facer un sistema de entrada dos fluxos similar ao que se utiliza para entregar as compostelas”.